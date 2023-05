Analisi e quote del prossimo match del Napoli contro l’Inter

Napoli-Inter sarà la 36ª giornata di Serie A.

Una partita che, in termini di lotta allo scudetto, lo sappiamo, non ha alcun valore ma che, per l’Inter, può voler dir molto. La squadra di Inzaghi si trova attualmente in terza posizione a +1 dalla Lazio quarta e +5 dal Milan quinto.

Conquistare tre punti al Maradona significherebbe, a tre giornate dalla fine del campionato, mantenere con certezza quasi matematica un posto in Champions per l’anno prossimo.

Le dirette avversarie per questa ultima corsa ai primi quattro posti sono cinque: l’Atalanta, in settima

posizione con 58 punti; la Roma in sesta posizione con 59 punti; il Milan quinto con 61 punti; la Lazio

quarta a 65 punti e la Juventus seconda a quota 69. Tra le partite in programma, solamente Udinese-

Lazio potrebbe favorire i nerazzurri, con la squadra di Sottil che potrebbe fare lo sgambetto ai

biancocelesti, lasciando la Lazio a 65 punti.

Il resto delle gare sembrano, almeno sulla carta, molto favorevoli ai restanti quattro competitors: la Juventus andrà in trasferta a Empoli; la Roma giocherà in casa conto la Salernitana; l’Atalanta giocherà contro il Verona e il Milan riceverà a San Siro la Sampdoria ormai retrocessa.

La partita più interessante resta quindi Napoli-Inter e, sebbene Spalletti non abbia più nulla da

chiedere ai suoi, lasciando spazio ai giocatori meno impegnati per ritagliarsi un po’ di spazio in

campionato, si tratta pur sempre dei campioni d’Italia. Difficilmente concederanno all’Inter una

vittoria facile. Per Inzaghi e compagnia ci sarà da faticare fino all’ultimo.

Anche i principali bookmakers sembrano concordi nel ritenere la partita aperta a ogni risultato.

Vediamo quindi cosa ci suggeriscono e quali sono le indicazioni migliori ricordando che, come

sempre, prima di avvinarsi a questo mondo è bene seguire i consigli scommesse degli esperti.

Snai banca sul mercato Esito Finale 1×2 l’Inter come favorita per la vittoria finale, offrendo la quota

di 2.45 per il segno 2 rispetto al 2.90 del segno 1.

Il pareggio, invece, paga 3.30 volte la posta. Si prevede almeno un gol per parte, con il mercato Gol/NoGol che propende per il primo esito (1.67), mentre l’Under/Over2.5 è sostanzialmente in bilico (1.85/1.87).

Per quanto riguarda il Risultato Esatto, l’1-1 sembra essere l’esito più probabile, bancato a 6.25, seguito dallo 0-1 (9.00).

Cosa ci dicono le statistiche a tal proposito?

Nei 12 precedenti registrati negli ultimi sei anni abbiamo una netta predominanza da parte dei nerazzurri, con il Napoli che ne ha vinte soltanto 2 e pareggiate

Nei 12 precedenti registrati negli ultimi sei anni abbiamo

una netta predominanza da parte dei nerazzurri, con il Napoli che ne ha vinte soltanto 2 e pareggiate 4.

Risultati che si confermano anche in questa stagione, con l’1-0 del 4 gennaio a San Siro grazie al

gol di Edin Dzeko al 56’.

Anche lo stato di forma delle due squadre vede un’Inter a pieno regime, capace di vincere cinque delle ultime cinque partite di campionato realizzando 18 gol (3,6 a partita) e subendone solo 3 (0,6 a partita).

Il Napoli, invece, ha perso la trentacinquesima contro il Monza e, lo abbiamo detto, sta utilizzando le

ultime partite rimaste come una passerella. Le ultime cinque di campionato hanno fatto registrare 2

vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con 4 gol realizzati (0,8 a partita) e 4 subiti (0,8 a partita). Numeri

molto lontani dalla media di inizio stagione e dalla reale potenzialità del team, che evidentemente

non ha più stimoli per continuare.

Spalletti che potrebbe scendere in campo con il 4-3-3 composto da Gollini tra i pali; Olivera,

Rrahmani, Juan Jesus, Bereszynski in difesa; Zielinski, Lobotka, Anguissa a centrocampo; Zerbin,

Elmas e Osimhen in attacco.

Inzaghi che, invece, potrebbe scegliere il 3-5-2 composto da Handanovic in porta; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi in difesa; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco

a centrocampo; Lukaku e Correa in attacco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati