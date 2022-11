Napoli -Empoli: probabili formazioni

Una corsa contro il tempo quella di Luciano Spalletti che dopo la sfida con l’Atalanta si è dovuto mettere subito a lavoro per il match di questa sera contro l’Empoli, mantenendo la concentrazione per sabato contro l’Udinese.

A poche ore dall’inizio della partita, Luciano Spalletti potrebbe già avere ben chiaro in mente lo schema da schierare oggi in campo.

Lo ha scritto l’edizione odierna di Repubblica, leggiamo insieme le probabili formazioni:

“Oggi pomeriggio invece Spalletti dovrà trovare di nuovo una soluzione alternativa, con Elmas che spera nella conferma dopo il gol della vittoria contro l’Atalanta e la candidatura stavolta più forte di Raspadori, che alla fine dovrebbe spuntarla nel ballottaggio. Nel tridente ci saranno pure Politano e Osimhen, peraltro a sua volta un po’ affaticato. Oppure c’è l’opzione Simeone. Ma il turn over sarà in ogni caso essenziale, per l’importanza della posta in palio. Spazio in difesa a Mario Rui e forse a centrocampo a Ndombele”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori

L’Empoli ripartirà da un 4-3-1-2 nel quale Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi alzeranno il muro difensivo davanti a Vicario.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Satriano.

