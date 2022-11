Kvaratskhelia out per Atalanta – Napoli: i dettagli

Brutte notizie per Luciano Spalletti e i tifosi azzurri.

Domani pomeriggio il Napoli si scontrerà contro l’Atalanta di Gasperini, ma senza il numero 77.

Domani infatti, da titolarissimi scenderanno in campo Juan Jesus e Piotr Zielinski e in linea teorica anche Osimhen e Lozano al fianco di Kvicha Kvaratskhelia.

Tuttavia, il report degli allenamenti a Castel Volturno non divulgano buone notizie.

Leggiamo insieme il report:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra”.

Dopo questa notizia, Luciano Spalletti, dovrà trovare il sostituto migliore. Si suppone che il ballottaggio sarà tra Elmas e Raspadori

