Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi di oggi

La rassegna stampa di oggi si apre con La Gazzetta dello Sport, titolo molto eloquente CHE GIRAMENTO DI PALLINE! Il riferimento e’ chiaramente diretto al “giallo ” del sorteggio Champions, ripetuto perche ‘ Villareal e Man.Utd erano state gia’ avversarie nel girone, quindi chiaramente non valido! A pagarne sono Inter e Juve che in precedenza pescavano Ajax e Sportig Lisbona, nel replay trovano trovano invece Liverpool e Villareal Per quanto concerne il Napoli, vi sono due interviste fatte a Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara che spiegano il momento degli azzurri e commentano il play off di Europa League contro il Barcellona. Anche il Corriere dello Sport ricalca il sorteggio Champions con un titolo che parla di PASTICCIO UEFA E SCHIAFFO ALL’ INTER! mettendo in risalto come un errore davvero inverosimile punisce oltrmodo la squadra d’Inzaghi, che nel primo sorteggio avevea trovato l’Ajax, mentre nel ripescaggio trova addirittura il Liverpool di Klopp! Vi troviamo anche un Intervista a Pedri, gioiello della cantera del Barça, e fresco vincitore del ” golden boy 2021 ” parlandoci del suo Barcellona che avra’ come avversario il Napoli in Europa League, oltre che l’amicizia con il calciatore azzurro Fabian Ruiz. Infine Tuttosport che titola CHAMPIONS SORTEGGIO FARSA! definedo una figuraccia per cio’ che ieri si e’ prodotto a Nyon.

