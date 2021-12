Rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi di oggi

Apriamo la nostra rassegna stampa di oggi con la Gazzetta dello Sport, con un intervista a Lele Adani, opinionista, affermando che l’ Inter di Simone Inzaghi e’ la favorita per la vittoria finale in campionato, ma occhio a Spalletti! Anche se Inzaghi gode di un calendario migliore. Il Corriere dello Sport si sofferma sul pari del Milan ad Udine, sottolineando che Ibra, ancora una volta e’ determinante. Vi e’ anche Venezia- Juventus 1a1, e di questi tempi in casa bianconera c’e’ poco da stare Allegri! Tuttosport salva il “solo “ Morata , dopo il pari di Venezia, ed i social che invadono di “vergognatevi” la squadra bianconera! Su Repubblica, edizione napoletana, troviamo la notizia riguardante Dalma Maradona, la quale ha ricevuto l’ok dal Comune per poter girare all’interno del Maradona, alcune scene di un documentario, dedicato al padre. Si segnala anche Malcuit, che viene ripreso mentre distribuisce,a Piazza Garibaldi, pizze a dei clochard! Mentre Spalletti avverte di non sottovalutare l’Empoli. Il Corriere del Mezzogiorno porta in dono due belle notizie per i tifosi partenopei, il ritorno in squadra di Insigne ed Anguissa, che sono a disposizione di Spalletti e forse li rivedremo a partita in corso, oltre che Lozano (con il dente ” avvelenato”) ma anche egli partira’ dalla panchina vista la presenza di Politano. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano ROMA, edizione campana, dove nella pagina sportiva, segnaliamo che l’ Italian Sport Awards ha premiato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, premio che gli verra’ consegnato Lunedi, all’ Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, come miglior calciatore della Serie A stagione 2019/2020! Buona Domenica a tutti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati