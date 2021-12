“Paperoni” tra calcio e mercato, chi ha procura e’ ben pagato!

La notizia riportata sul Mail on Sunday, periodico britannico, che ha pubblicato i guadagni dei veri “paperoni”del calcio, coloro che in base a “calcoli matematici ” oppure conversioni di monete da paese a paese, esempio (1000000 Sterline inglesi = 1172607.88 Euro preso a campione per capire di cosa parliamo),per un passaggio da un club all’ altro di un calciatore ed ottenerne le prestazioni, deve esserci l’assenso del procutatore, come? Tutto avviene in base alla commissione pattuita tra le parti, ovvero societa’ che ne fa richiesta d’acquisto, e procuratore del calciatore.stesso In pratica se io voglio comprare Garreth Bale, oltre a pagare la societa’ in possesso del contratto d’acquisto, esempio se il Bale costa 80,84 milioni di sterline,ma per ottenerne le prestazioni dovro’ versare al chi ne ha la procura una cifra di circa 14 milioni di sterline!..In pratica si tesserano due parti!. Diciamo che il calcio ha un po’ perso il controllo della realta’, e si spera che al piu’ presto la FIFA adotti seri provvedimenti in tal senso cambiando radicalmente la regolamentazione attuale poiche’e chiaro l’essere ostaggi di un sistema malato. Senza dimenticare mai,definendola certezza, che l’unico che paga di tasca sua e’ solo il tifoso che ama il calcio. Forse la procura sarebbe piu’ giusto darla a loro!

