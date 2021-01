Giuffredi: “Hysaj? Al 51% non rinnova”.

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Le critiche ai miei giocatori non mi toccano. Se il Napoli non gira sembra che le uniche responsabilità siano di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo. C’è uno squilibrio che fa parte della stampa e della tifoseria. Il valore di un calciatore va visto sull’arco di un intero campionato. Allenatori e giocatori vivono sotto stress in un modo pazzesco. Inter eliminata dalla Champions, la Juve va a corrente alternata, solo il Milan sta andando bene con continuità. Il Napoli va giudicato alla fine della stagione, le altre squadre hanno gli stessi cali e non hanno le stesse critiche asfissianti. Quando togli gente come Osimhen, Mertens e Zielinski che determina togli tanto. Di Lorenzo in ripresa? Non ha mai smesso di giocare! Come fa ad essere sempre sullo stesso livello. Ha una stanchezza da 60 gare praticamente consecutive. Il Napoli ha 5 terzini affidabili. Aspetto che il Napoli prenda un terzino sinistro e poi sarà criticato anche lui. Ghoulam per recuperarlo bisogna farlo giocare. Hysaj? Completa sicuro la stagione a Napoli, quello che accadrà è tutto possibile. Al 51% non rinnova, se domani mattina il Napoli avrà la voglia di chiudere allora lo faremo. Elseid ha voglia di restare: abbiamo, però, offerte dall’estero. Mercato: qualche scambio o poco altro”. Giuffredi aggiunge: “Filippo Falco? È un giocatore che può tornare in A e quello di gennaio è un mercato di scommesse. È un mercato che fa meglio chi rischia di più. Andrea Conti? Resterà al Milan, è un giocatore di grande livello e spero che la fortuna gli restituisca quanto gli ha tolto. Il prossimo terzino sinistro top? Scommetto su Parisi: lo voleva il Napoli in estate, ma avevamo già un accordo ad Empoli. Biraghi? Gioca in una squadra in difficoltà ed ha fatto 5 assist ed un gol”.

