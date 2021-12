Gazzetta – Koulibaly potrebbe andare in panchina col Milan, nessuna chance per Osimhen

Praticamente nulle le possibilità che il Napoli recuperi per il Milan Koulibaly e Osimhen. Lo si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Anche se entrambi danno segnali di ripresa. Qualcuno dice che Koulibaly domenica potrebbe partire con la squadra e andare in panchina. Ma con i suoi muscoli l’esperienza insegna che è meglio andar cauti (nel 2020 è stato fuori due mesi per un problema alla stessa fascia muscolare). Osimhen, invece, per quanto si alleni sempre con maggiore intensità ancora non ha l’ok dei medici per indossare la maschera in carbonio e kevlar”:

