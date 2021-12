Europa League: Padovan sicuro che il Napoli sia favorito!

Nyon ha messo a confronto il Napoli di Spalletti, contro il Barcellona di Xavi vecchia gloria blaugrana. I commenti sono contrastanti, e diciamo che per alcuni, la fortuna non e’ stata molto amica degli azzurri. Ma una delle eccezioni e il giornalista Giancarlo Padovan, che alla radio ufficiale ha rilasciato alcune dichiarazioni, eccone uno stralcio ” “Il Barcellona non è una grande squadra attualmente. E’ vero che il Napoli poteva pescare una squadra più alla portata, ma quest’anno il Barcellona può essere regolato tranquillamente. Dico di essere ottimisti perché non è un Barcellona che fa paura. Mi avrebbe fatto sicuramente più paura il Borussia Dortmund”.

