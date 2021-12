Cosi ha visto il Napoli, Marcheggiani a Sky Calcio Club

Gli opinionisti di Sky Calcio Club, nella serata di ieri, hann espresso parere quasi unanime sull’attuale “crisi” di risultati degli azzurri.Il primo e’ stato Luca Marcheggiani affermando che “Napoli in difficolta’, non puo’ essere un caso, non puo’essere un caso vincerne una delle ultime sei”, per poi indorare la pillola afeermando quanto segue: “Bisogna dire pero’ che le ultime partite che ha perso potevano anche finire con un’ altro risultato, oggi e’ stato sfortunato“. Bergomi invece ha affermato che ” Spalletti ha un maledetto bisogno di titolari, alla lunga le assenze si sentono” e continua dicendo ” Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, giocano sempre, e mancando determinati calciatori, loro non possono mai mancare, Spalletti ha bisogno dei rientri, se pronti via si fa male Zielinsky e dura. Nel calcio ci son calciatori che non si sostituiscono”.

