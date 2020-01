Petagna adesso sarebbe stato il top, ma in estate…

Petagna era il giocatore che serviva al Napoli. In questo momento, non a luglio. Serviva, serve, come il pane uno capace di far salire la squadra. Sgomitare con i difensori avversari, tenere palla, guadagnare calci di punizione. Serviva adesso perché Gattuso ha deciso, giustamente, di far giocare la squadra più bassa. Petagna è tutto quello che non è Milik. Segna di meno (ma mai dire: sono i tanti i bomber esplosi tardi), ma gioca per la squadra.

Petagna non è un top player, non lo sarà mai. Ma a gennaio sul mercato puoi prendere quello che passa il convento. Non c’è molta scelta. E devi prendere giocatori pronti e che conoscono il campionato italiano. Ed il centravanti della Spal ha tutte queste caratteristiche.

Ma quello che è il top per gennaio, a luglio può non avere la stessa rilevanza. A luglio c’è maggior scelta, semmai c’è anche qualche giocatore decisamente migliore che si prende a prezzo di affare. Soprattutto il Napoli non sa adesso quello che sarà tra qualche mese. Se ci sarà ancora Gattuso. Se dovrà fare una squadra per partecipare alla Champions (difficilissimo, quasi impossibile, ma non impossibile), e sarà fuori dall’Europa. Prendere Petagna adesso avrebbe avuto un valore enorme. Prenderlo per giugno potrebbe sembrare già da adesso aver ridimensionato le ambizioni.