Per Lobotka si sta perdendo tempo prezioso

Ci son cose che riescono di difficile comprensione da parte dei tifosi. Ad esempio perché il Napoli sia così macchinoso quando si tratta di chiudere una trattativa. Trattativa spesso saltate all’ultimo momento, semmai per pochi spicciolo. Oddio, quando si parla di milioni non sarebbe mai il caso di dire “pochi spiccioli”. Ma le dimensioni del calcio sono tali che cifre del genere davvero sono insignificanti. Stiamo parlando di Lobotka. Accordo pieno col giocatore (si dice, ma anche in questo caso la storia insegna ad essere cauti). Col Celta Vigo la differenza è di un paio di milioni. Davvero non si capisce perché rischiare di perdere il giocatore, o averlo in ritardo, per così poco.

Sia ben chiaro: anche due milioni non sono bruscolini. Ed una società non può lasciarsi prendere la mano. E’ bene, come approccio generale, fissare un limite oltre il quale non andare. Fissarlo a priori, e non a trattativa in corso. Ma poi se la richiesta è in quel limite. Stare a tirare la corda non ha senso. Il discorso vale sempre, anche in estate, quando quasi tutto il mercato si fa a campionato fermo. A maggior ragione a gennaio, quando si gioca anche. Il Napoli è atteso dalle sfide con le prime tre della classifica nella prossime 4 gare. Ha la necessità di avere al più presto la rosa al completo. Lobotka non viene per avere tempo per inserirsi e giocare la prossima stagione. Viene per giocare subito. Questo tira e molla per una manciata di euro non ha senso.