Osimhen: che soddisfazione poter dire che “ve l’avevo detto io”…

Diffidate di quelli che non dicono mai “l’avevo detto io”. Non c’è nulla di più bello che poter fare un poi i saccenti. Io amo dire: ve l’avevo detto io. E quindi non perdo occasione per farlo: ve l’avevo detto io che Osimhen a Napoli non sarebbe venuto. Tu chiamale se vuoi sensazioni avute dopo aver saputo delle sue vacanze napoletane. Ma non voglio fare il modesto: non era una sensazione, ci ero arrivato ragionando. Cosa che per tutta evidenza non in molti fanno.

Quando c’è una trattativa di mercato, specie con De Laurentiis, filtra poco o nulla. Soprattutto si è portati ad una certa discrezione. Il viaggio all’ombra dei Faraglioni era in direzione opposta. Sbandierato ai quattro venti. Conoscendo un po’ come vanno le cose nel mondo del calcio è chiaro che era un messaggio, neanche criptico. Non al Napoli, ovviamente. Ma a qualche altra squadra. “Guardate che io sono sul punto di firmare con gli azzurri, se mi volete fate presto. E magari alzate un po’ l’offerta, che è meglio”.

Ovvio che aveva altre offerte. Adesso sappiamo anche che quelle offerte erano di un procuratore che non era il suo. Questo all’epoca non si sapeva, ma il discorso è lo stesso. Serve solo a rimarcare la spregiudicatezza di un ragazzo che in campo sarà un fenomeno (tutto da verificare), ma che non sembra un modello di serietà. Quando c’è stato l’annuncio che aveva cambiato procuratore era tutto chiarissimo. Non si cambia agente durante il mercato, dopo che il tuo vecchio rappresentante aveva chiuso il trasferimento.

Osimhen ha ripetuto, accentuandola, la farsa di Pepé della scorsa estate. La scena modello “Apocalypse Now” dei procuratori che piombano a Dimaro in elicottero resta memorabile. Oddio, il finale, con la comparsa della mozzarella, non è da colossal americano, piuttosto di in cinepanettone. Ma stiamo parlando di due procuratori, non di Francis Ford Coppola. Stavolta la scena ai Faraglioni è più da commedia romantica, ed il finale è stato da commedia dell’assurdo. Perché la valutazione di Ounas di 30 milioni non si spiega altrimenti. Fosse stata una cosa seria sarebbero intervenuti non i Carabinieri, ma un corpo specializzato di Marines per fermare tutto.

Uno dirà: parli proprio tu che hai nell’armadio lo scheletro di Cavani? Per amor di Dio, quando si fa mercato il rischio di prendere una cantonata è altissimo. Anche se mi permetto di dire che erano storie diverse. Sono ancora certo, ne ho avuto conferme successive, che era tutto pronto per il ritorno del Matador a Napoli. Era un’operazione complessa (che all’epoca ignoravo) che prevedeva Martial dallo United al PSG. Con conseguente passaggio di Cavani a Napoli e Mertens al Manchester. Una volta saltato il primo trasferimento saltò tutta l’operazione. Ma giuro, era tutto vero. E poi quella era un’operazione credibile. Questa di Osimhen no. Il suo passaggio a Napoli e Capri stonava troppo. Quando poi ha cambiato procuratore era tutto lapalissiano. Almeno ai miei occhi.

Quindi con soddisfazione concludo dicendo: ve l’avevo detto io…