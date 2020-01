Non ce la fanno proprio a non “decidere” loro: adesso anche la Var è un’opinione

La Var può piacere o no, ma aveva un grande pregio: almeno sui “problemi geografici” era oggettivo. Fuorigioco, falli in area o fuori, pallone uscito o meno dal terreno di gioco: non c’erano più dubbi. Su tutto il resto c’è ancora la discrezionalità arbitrale. Adesso i parrucconi della Fifa hanno deciso che anche sul fuorigioco si torna al passato. Pochi centimetri non basteranno a far intervenire il supporto tecnologico. Non è stato specificato quanti sono pochi centimetri. Il che vuol dire che i segnalinee avranno ancora il potere di aiutare i potenti. Come già avviene sugli altri falli.

Il doping arbitrale ha adesso un’arma in più. E state certi che gli arbitri sapranno usarla come sempre.