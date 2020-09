Napoli, sin qui una certezza: Mertens non sarà titolare

Raramente ad inizio del campionato c’è stata tanta incertezza sul Napoli. A sei giorni dal debutto di Parma alzi la mano chi sa cosa ha in mente Gattuso. Ammesso e non concesso che Gattuso abbia qualcosa in mente. Il Napoli ha sin qui fatto un mercato sconclusionato.

Sostanzialmente ha preso 2 centravanti ed un difensore centrale. Ha perso un esterno d’attacco ed un centrocampista. E resta l’equivoco enorme legato al ruolo di portiere. Per quello che ne sappiamo noi Gattuso vuole Ospina, la società Meret. Al momento restano tutti e due, la scelta peggiore. Ma c’è dell’altro.

La cessione di Allan, cessione annunciata, non è stata in nessun modo compensata. Il Napoli ha venduto l’unico giocatore con caratteristiche da “medianaccio”. Ci sono poi due trequartisti, due registi, più Elmas che di certo non è un mediano. Il Napoli ha un deficit numerico, oltre ad essere sprovvisto in un ruolo chiave.

L’arrivo contemporaneo di Osimhen e Petagna difatto ha spostato Mertens sulla fascia. Osimhen e Petagna hanno caratteristiche fisiche e tecniche completamente differenti da “Ciro”. Non potrà mai essere Mertens a surrogarli. Potrà capitare qualche volta a partita in corso. Ma di base Mertens torna sulla fascia. In una posizione che non preferisce, dove segna molto meno. Ed è difficile anche che alla viglia dei 34 anni possa adattarsi a fare tutta la fascia come fa Insigne. Dall’altra parte c’è Politano, o in alternativa Lozano. Nessuno dei due è come Callejon.

Per fare giocare Mertens Gattuso ha provato il 4-2-3-1. Ci può stare. A patto che non venga in mente di far giocare Zielinski e Fabian nei due davanti alla difesa. I due non possono giocare insieme neanche in un centrocampo a tre, figurarsi a due. Sarebbe una festa per gli avversari ogni volta. Il mercato del Napoli al momento non ha corretto uno solo dei difetti dello scorso anno.

Che Napoli immaginiamo possa scendere in campo a Parma? Al momento è un Napoli molto simile a quello dell’anno scorso: Meret (o Ospina); Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Difficile immaginare un colpo nelle prossime ore. Soprattutto difficile immaginare che il nuovo arrivato possa scendere immediatamente in campo.

Si dice che il problema del Napoli è che prima deve vendere. Ok, ma le cessioni, tranne quella di Koulibaly, non riguardano titolari. Che Milik resti oppure no è una questione economica, non tecnica. Lo stesso vale per Malcuit, Younes e Llorente, oltre che la pletora di giovani. La verità è che il Napoli ha necessità di acquistare. La verità è che a poche ore dal debutto, il Napoli è ancora da inventare.