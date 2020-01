Napoli, i disastri fatti dalla gestione Ancelotti continuano a dare i loro frutti

L’eredità disastrosa della gestione Ancelotti rischia di produrre ancora effetti deleteri. In estate è stata messa su una squadra sconclusionata. Con tanti doppioni, e vuoti incredibili. Gattuso ha, come giusto, preteso che la squadra fosse completata. Secondo quelle che sono le esigenze del campo, e non della banca. Ed adesso rischia di trovarsi una situazione imbarazzante.

In un Napoli in cui non c’era un regista, c’erano, e restano, due mezze ali giovani ma già esperte. Titolari delle rispettive nazionali. E non nazionali di poco conto, visto che parliamo di Spagna e Polonia. Ebbene da adesso in poi, a meno di rivoluzioni possibili, ma tutt’altro che scontate, ci sarà posto solo per uno tra Zielinski e Fabian.

Situazione simile anche tra i pali. A Napoli, dallo scorso anno, ce ne sono tre eccellenti: Meret, Ospina e Karnezis. Il greco fa da terzo, senza protestare, ma sarebbe titolare in quasi tutte le squadre di A. Adesso Gattuso ha messo in discussione le gerarchie, Ospina potrebbe aver superato Meret, è più bravo coi piedi. In ogni caso uno dei due sarà fuori.

E c’è poi Lozano. Doveva arrivare al posto di Insigne, è arrivato nonostante Insigne. L’acquisto può costoso della storia del Napoli non trova spazio. Vuoti paurosi in campo, fenomeni in panchina: e meno male che era stato un mercato da 10!

ps: se qualcuno obietta che le colpe in questo Napoli folle non sono del tecnico ci sono le parole di Ancelotti a smentirlo. “Ho condiviso tutte le scelte della società”.