A Barcellona sarà un’altra storia: da stupidi preoccuparsi dopo le ultime esibizioni

La cosa più stupida e controproducente per il Napoli in questo momento sarebbe proiettare le ultime prestazioni sulla partita di Barcellona. Se il Napoli giocasse al Camp Nou come ha fatto da dopo la sfida con l’Atalanta verrebbe maciullato. Ma solo chi non capisce nulla di calcio può non capire quello che è successo. Lo sa bene anche Gattuso, che ha provato a dire qualcosa, sapendo che non sarebbe servito a nulla. Il calo di motivazioni era inevitabile. Puoi essere professionista quanto vuoi. E questi calciatori nel corso degli anni hanno dimostrato di esserlo. Puoi metterci tutto l’impegno possibile, sia in partita che in allenamento, ammesso che ci fossero allenamenti. Quando non hai un obiettivo che sia uno, ti manca sempre qualcosa. Quel qualcosa che permette di arrivare sul pallone un decimo di secondo prima. Che ti fa centrare la porta invece di sfiorare il palo. Col Barcellona cambia tutto.

Unico dubbio: sarà il Napoli in grado di riattaccare le spina?

Tutto sta a capire, ovvio, se dopo aver staccato la spina in maniera brutale, sarà possibile ripartire come se nulla fosse. Purtroppo però non esiste alcun modo di evitare questo problema. La stagione è stata per ovvi motivi anomala per tutti. Per il Napoli in modo particolare. E’ stata fermata nel suo momento migliore, ai primi di marzo. E poi si è definitivamente chiusa il 17 giugno, con la vittoria della Coppa Italia. Per gli azzurri sarebbe stato ideale giocare subito col Barcellona. Questo mese e mezzo di amichevoli non ha aiutato. Anche perché nel frattempo non è stato neanche possibile allenarsi.

A Barcellona sarà un’altra storia. Vedrete che già sabato con la Lazio le cose andranno un pochino meglio. E ci sarà in campo la stessa squadra che giocherà coi catalani. Sarà una vera e propria prova generale. Dopo aver giocato una decina di partite senza motivazioni sabato ci sarà la motivazione di preparare la sfida di Champions. Ecco, quello sarà un test più attendibile. Le ultime partite non lo sono state. Ecco perché è folle dirsi preoccupati in questo momento.