Napoli, arriva la Juve: i motivi per credere al miracolo

Dopo anni in cui Napoli-Juve era una sfida equilibrata siamo in un certo senso tornati al passato. Sulla carta stavolta non c’è partita. Troppo superiori i bianconeri per illudersi. Poi si sa, la palla è rotonda e ci può stare tutto. Il Napoli è tornato nei ranghi, diciamo un po’ al di sotto del suo abituale livello, molto al di sotto di quanto permetterebbe il suo fatturato. La Juve vive al di sopra delle sue possibilità. Prima o poi si accenderanno i fari della Uefa per il Fair Play Finanziario. Ma in questo momento storico sembrano non badare a spese.

Sulla carta non c’è partita. Ma poi in campo può succedere di tutto. Anche se è molto difficile. Si possono capovolgere certi pronostici a determinate condizioni, in determinati momenti. E’ successo due volte con la Lazio che ha battuto i bianconeri. Ma si trattava di una Lazio al top della condizione psico fisica. Non è il caso del Napoli. Che reduce dalla disastrosa gestione Ancelotti stenta a trovare il suo equilibrio. E che, nonostante la Coppa Italia, ha il morale basso.

Per di più il Napoli ci arriva dopo aver giocato in settimana una partita che è costata un patrimonio di energie nervose. La Juve il giorno dopo si è allenata con la Roma. Tutto lascia prevedere una vittoria bianconera. Anche considerando che Sarri ed Higuain ci terrebbero particolarmente a dare un dispiacere al presidente azzurro.

Perché crederci? Perché il calcio è uno sport straordinario. Dove non sempre vince il migliore, talvolta non vince neanche chi gioca meglio. E se il Lecca ha fermato la Juve (ma era un’altra Juve) può farlo anche il Napoli.