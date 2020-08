Napoli, ecco come affrontare i mostri

Gattuso ha dichiarato in conferenza stampa che proverà a scalare quell’Everest chiamato Barcellona provando a non snaturare il Napoli. Non avrebbe potuto dire altrimenti, sia ben chiaro. Non avrebbe mai potuto dire che sarebbe andato al Camp Nou a fare le barricate. Tutti dietro la linea della palla, sperando poi in un contropiede. Non avrebbe potuto dirlo, ma è chiaro che il Napoli questo proverà a fare. Proverà a ripetere le partite fatte quest’anno in Coppa Italia contro Inter e Juve. Ma che gli azzurri avevano fatto già con Ancelotti in Champions, ad esempio ad Anfield.

Che Napoli possiamo aspettarci? Una squadra molto coperta. Al di là di chi giocherà (al momento c’è solo il dubbio Insigne), sarà una squadra messa sostanzialmente in campo con un 4-5-1. Laddove quell’ “1”, Mertens, dovrà dare fastidio in fase di non possesso ai centrali difensivi. I veri attaccanti del Napoli saranno Zielinski e Fabian, capaci di spaccare la partita. Il primo con un’azione in profondità, portando palla. Il secondo con una giocata delle sue che mette un compagno in porta.

Gattuso non ha mai rinunciato ai due. Non lo farà certamente neanche stasera, sono le armi migliori che ha a disposizione. Ma sono un’arma a doppio taglio. Possono fare male, tanto male, agli avversari. Ma in fase di non possesso il loro contributo è relativo. Chi ha la bontà di leggermi con frequenza sa che auspico (non solo per stasera) una squadra con un centrocampista in più, semmai spedendo Fabian nel tridente avanzato, sulla destra. Ringhio non la pensa così. Lui è l’allenatore del Napoli, ed è lui che fa la formazione.

In realtà non è detto che che non ci siano novità stasera. Se Insigne fosse al 100% i dubbi sarebbero relativi. Ma Dio solo sa come sta Lorenzo. E quanto capitato ieri a Dybala è un monito. L’idea di mettere un centrocampista in più ci sta tutta. Si parla di Elmas, che a questo punto potrebbe dedicarsi ad una marcatura quasi ad uomo per Messi, a centrocampo. Ma se a Messi dovesse dedicarsi Demme, allora perché non mettere dentro anche Lobotka? Allan sembra fuori dai giochi. Del resto lui è abbastanza indisciplinato tatticamente. Lui è bravo ad alzare la linea del pressing, che possa dedicarsi alla marcatura di un uomo è più complicato.

Sia come sia chiunque dovesse scendere in campo non potrà permettersi errori. Il peso della partita sarà soprattutto sulle spalle dei difensori. Su tutti Manolas e Koulobaly. Il Barcellona da sempre è squadra che prova ad entrare in porta col pallone. E per farlo, stando la porta al centro, è dal centro che deve passare. Il Chelsea di Di Matteo l’eliminò difendendo solo l’area di rigore. Più o meno la stessa cosa che fece l’Inter di Mourinho. E stiamo parlando del Barcellona di dieci anni fa, quello stratosferico.

Oggi i catalani sono meno forti, molto meno forti. Ma il Napoli non è il Chelsea o quell’Inter. Ce la giochiamo, sapendo che si parte sfavoriti. Certo sarebbe una jattura andare fuori per una cazzata nel giro palla in area di rigore. L’idea di vedere i difensori azzurri che si passano la palla nell’area piccola contro giocatori come quelli del Barça è terribile. Stasera, per cortesia, evitiamo. Una bella palla in tribuna non ha mai ucciso nessuno.