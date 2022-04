Miglior XI del Napoli: un giocatore per Paese

Gli Azzurri sono considerati una delle migliori squadre della storia della Serie A. Purtroppo la squadra non vince il campionato da diversi anni. Ci sono andati ancora molto vicini nella stagione 2019/2020, ma la dea bendata non sorrideva alla squadra napoletana.

Anche se la prestazione non è riuscita a fornire il risultato supremo per una squadra italiana, vincendo la Serie A, il Napoli è stata una delle squadre che ha sempre avuto dei fuoriclasse. Alcuni di loro sono stati anche i migliori del loro tempo, o se prendiamo il caso Maradona, i migliori nella storia del calcio. Ma scopriamo insieme il meglio che l’XI Napoli avrebbe potuto radunare a condizione che non più di un giocatore possa essere della stessa nazionalità.

GK – Pepe Reina (Spagna)

Pepe Reina è uno dei portieri più longevi dell’era moderna. Ora ha 39 anni e gioca ancora nella Lazio. Al Napoli lo spagnolo è stato più che sufficiente per custodire la porta del Napoli. Ha avuto due incantesimi per Gli Azzurri. Il primo è stato un prestito nella stagione 2013/14 quando il Napoli è riuscito a vincere la Coppa Italia. Nel 2015, Reina si è trasferito definitivamente nel club dove era considerato il portiere numero uno invece di essere il sostituto di Manuel Neuer a Monaco.

Pepe Reina ha collezionato 139 presenze con il Napoli e ha mantenuto la porta inviolata per un numero importante di partite.

LB – Ruud Krol (Paesi Bassi)

Ruud Krol è considerato uno dei migliori difensori della storia olandese e anche se Krol poteva giocare in quasi tutte le posizioni, era più adatto a giocare come terzino sinistro.

L’olandese ha iniziato la sua carriera calcistica giocando per l’Ajax e nella sua carriera è riuscito a raggiungere due finali di Coppa del Mondo con l’Olanda nel 1974 e nel 1978. All’Ajax, è stato abbastanza bravo da essere nella generazione d’oro del club ed è stato l’ultimo di quella generazione ad aver lasciato l’Ajax mentre si trasferiva alla squadra canadese, i Vancouver Whitecaps. Ma l’avventura canadese durò solo un anno. Poco dopo è tornato in Europa e ha firmato con il Napoli.

Al Napoli è diventato uno dei giocatori più apprezzati di sempre, nei suoi quattro anni al club ha collezionato più di 100 presenze.

CB – Kalidou Koulibaly (Senegal)

Kalidou Koulibaly è un difensore forte e imponente. Superarlo è uno dei lavori più difficili per qualsiasi attaccante al mondo. Lo stile calcistico di Koulibaly si adatta perfettamente alla Serie A che preferisce un approccio più difensivo.

Il giocatore senegalese ha collezionato oltre 170 presenze con gli Azzurri ed è sicuramente ricordato come una delle leggende del club. Koulibaly ha persino segnato il rigore della vittoria contro la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana 2014. L’ispirazione del Napoli per la firma di Koulibaly è stata di prim’ordine, proprio come piace alla gente giocare a giochi, come il bingo online.

CB – Ciro Ferrara (Italia)

Ciro Ferrara è stato uno dei difensori più abili che hanno giocato in Serie A. Fondamentalmente aveva tutte le qualità che un calciatore deve avere per essere un giocatore di livello mondiale: compostezza, capacità di passaggio, versatilità, velocità e forza.

Ferrara ha giocato per quasi un decennio al Napoli e uno dei traguardi più importanti della sua carriera è stato quello di segnare uno dei gol con cui il Napoli ha vinto la finale di Coppa UEFA del 1989. Ha vinto anche due titoli di Serie A, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.

RB – Elseid Hysaj (Albania)

Hysaj è spesso legato a voci di trasferimento quasi in ogni periodo di trasferimento, ma ha scelto di rimanere fedele a I Partenopei.

L’albanese è ora nel fiore degli anni all’età di 26 anni. È un ottimo passante e ha una quantità insolitamente elevata di resistenza e agilità in campo. Hysaj ha giocato più di 130 partite ai suoi tempi allo Stadio San Paolo.

CM – Marek Hamšík (Slovacchia)

Hamšík è una leggenda del Napoli. Il giocatore ha dedicato quasi tutta la sua carriera al Napoli. È arrivato al club nel 2007 e da lì il resto è storia. La sua classe in campo, la maturità che ha mostrato in campo e le sue acconciature caratteristiche lo hanno reso il giocatore del Napoli più popolare dei tempi moderni.

Purtroppo lo slovacco è riuscito a vincere solo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana durante la sua permanenza al Napoli, ma comunque non vincere la Serie A non può lasciare un segno negativo su quello che quest’uomo ha fatto per il club.

CM – Gökhan Inler (Svizzera)

Inler è probabilmente uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A della storia recente. Il centrocampista svizzero si è fatto un nome giocando con l’Udinese prima di firmare con il Napoli nel 2011.

Lo svizzero ha giocato uno stile calcistico molto aggressivo, con i suoi contrasti temuti da ogni avversario. Tuttavia, Inler ha fatto il suo lavoro a centrocampo, fermando gli attacchi. Il centrocampista ha lasciato il Napoli per il Leicester per la stagione 2015/2016, ma in quella stagione ha collezionato solo cinque presenze.

LW – Dries Mertens (Belgio)

Il piccolo esterno è oggi uno dei giocatori più amati del Napoli. Il belga è al servizio degli Azzurri a partire dal 2013.

Durante la sua permanenza al Napoli, Mertens ha segnato più di 100 gol in più di 200 presenze e fornito più di 50 assist. Un rapporto impressionante per lui. Mertens è stato uno dei migliori marcatori del club negli ultimi otto anni.

AM – Diego Maradona (Argentina)

Diego Maradona è considerato il GOAT (Greatest of All Time) nella storia del calcio.

L’argentino ha giocato uno degli stili di calcio più aggraziati, cercando sempre di dribblare gli avversari, sempre alla ricerca del gol. Maradona ha aiutato il Napoli ad avere uno dei periodi di maggior successo nella storia del club.

El Pibe d’Oro ha giocato 188 partite con il Napoli e ha segnato 81 gol per il club.

RW – Careca (Brasile)

In origine Careca non era un’ala ma un classico attaccante, ma in attacco poteva giocare in ogni posizione. Il brasiliano ha avuto la straordinaria capacità di essere presente esattamente al momento e nel posto giusto. Il suo ritmo non era eguagliato dai difensori e la sua capacità di dribbling era di prim’ordine.

Careca è considerato uno degli attaccanti più importanti della storia del Brasile e il suo impatto sul Napoli è stato grande anche a partire dal suo acquisto nel 1987. Faceva parte del trio “Ma-Gi-Ca”, insieme a Maradona e Bruno Giordano che sostanzialmente terrorizza i difensori della Serie A. Careca ha segnato 95 gol con il Napoli e ha vinto un titolo di Serie A nel 1990.

ST – Edinson Cavani (Uruguay)

“El Matador” è uno dei giocatori più laboriosi che il Napoli abbia avuto. E anche se la posizione dell’attaccante del Napoli è stata difficile da scegliere, sembra comunque che Cavani abbia fatto di più per il club rispetto agli altri attaccanti, anche più di Gonzalo Higuaín.

Cavani ha segnato 104 gol in 138 presenze con il Napoli. Oggi l’uruguaiano gioca per il Manchester United.

