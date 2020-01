Massimi, un “pericolo” con fischietto e cartellini

Segnatevi questo nome, Luca Massimi. La speranza è che di qui in avanti non lo sentiremo più nominare. Se non sapete chi è tranquilli, non è grave. E’ un arbitro scarso, attualmente in serie B. Oggi ha avuto l’onore di arbitrare Napoli-Perugia. Partita facile, facilissima. Eppure ne ha combinate di tutti i colori. Tre rigori concessi, due non li aveva visti. Ma di rigori ne mancano almeno un paio al Napoli.

Il peggio in occasione del rigore concesso al Perugia. Non entriamo nel merito della decisione in se stessa. Sta di fatto che non aveva visto nulla. E’ stato richiamato dal Var. E dopo aver visto per almeno un minuto il tutto non ha deciso nulla. Palesemente non sapeva che pesci prendere. E’ tornato in campo dopo un paio di finte. Ed è rimasto fermo.

Indeciso tra il calcio d’angolo ed il calcio di rigore. E’ chiaro che la decisione finale non l’ha presa lui, ma è stata presa dalla saletta VAR. Esattamente quello che non bisogna fare. Perché, lo sanno anche i bambini, la decisione finale spetta sempre e solo all’arbitro di campo. La Var ha voce decisiva solo nei casi dubbi di natura “geometrica”: fuorigioco o fallo in area/fuori area. In tutti gli altri casi l’arbitro di campo ha facoltà di andare o non andare al video per rivedere l’azione. E poi decide lui. Quello che Massimi non ha fatto. E non l’ha fatto in modo palese.

Si trattatava di una gara di Coppa Italia, senza pressione, e senza pubblico. Ma il comportamento di Massimi è l’esatto contrario di quanto indicato dal protocollo. Per sua fortuna Ospina ha parato il rigore. Altrimenti la partita si sarebbe riaperto, e la pressione su di lui sarebbe salita alle stelle.

Diciamo che ha coronato il sogno di una vita, arbitrare in uno stadio di A, in quello che fu il tempo di Maradona. Ma adesso è il caso di metterlo da parte. Questo è uno capace di fare danni come pochi altri. Non per malafede, ma per incapacità.