L’indisponibilità di Fabian è un vantaggio per Gattuso

Per la prima volta da quando allena il Napoli Gattuso ha problemi di abbondanza. Un solo assente, Fabian Ruiz. E questa cosa paradossalmente potrebbe essere un colpo di fortuna. E vi spieghiamo perché.

La follia estiva del Napoli è stata quella di pensare ad un centrocampo “liquido” con Zielinski e Fabian insieme. Oddio, c’erano anche Callejon e Insigne in posizione arretrata, ma questo era solo un parto della mente “perversa” di Ancelotti. Gattuso ha subito messo le cose a posto loro. Resta il “problema” polacco-spagnolo di cui sopra. I due sono eccellenti calciatori. Insieme a Koulibaly quelli di maggior valore sul mercato. Potenzialmente entrambi sono da top club assoluto. Ma insieme non possono giocare. Hanno le stesse caratteristiche, entrambi sono centrocampisti molto offensivi.

Quando giocano insieme la squadra inevitabilmente è sbilanciata. Oddio, domenica scorsa contro la Juve hanno anche tenuto bene le rispettive posizioni. Ma in linea di massima non possono giocare insieme. Un centrocampo equilibrato prevede un regista (Damme o Lobotka), un mediano di rottura (Allan) ed un centrocampista “incursore”. Fu la formula vincente del Napoli di Sarri, che in regia aveva Jorginho, e poi Hamsik.

Possono giocare insieme Fabian e Zielinski in un 4-2-3-1, entrambi tra i trequartisti. O magari in un centrocampo a 4. Nel 4-3-3 uno dei due dovrebbe giocare nel tridente. Ma nel sistema preferito da Gattuso (quello migliore per il parco giocatori a disposizione) pensare di utilizzarli entrambi è rischioso.

Per questo alla fine la febbre di Fabian non è un male che… viene per nuocere. Poi si vedrà. Stasera in campo ci sarà un Napoli equilibrato senza fare vittime eccellenti.