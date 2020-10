Lega Calcio e Governo impotenti: solo Mattarella può salvare il campionato

La preoccupazione della Lega in queste ore è trovare un modo per “fottere” De Laurentiis. Quindi il Napoli. Non riuscirà in nessun modo a dare lo 0-3 per la gara con la Juve. Anche la strada dei punti di penalizzazione è difficile da percorrere. Non fosse altro che per il fatto che poi andrebbe dato a mezza Serie A. Juve e Milan su tutti. Che il presidente del Napoli sia insopportabile non lo scopriamo oggi. Ma in questo momento ci sarebbe altro cui dedicarsi. Ad esempio come trovare il sistema per mandare avanti il campionato.

La prima cosa da fare è trovare un interlocutore più credibile del Ministro dello Sport. Spadafora è certamente un bravo ragazzo (si fa per dire, vista l’età non certo adolescenziale). Purtroppo, senza avere la minima esperienza, si è trovato a dover gestire una situazione più grande di lui. E’ arrivato nel momento più difficile della storia italiana del dopo-guerra. Da politico inesperto avrebbe avuto bisogno di qualche aiuto. Ma se si guarda in giro quando c’è Consiglio dei Ministri non trova certa De Gasperi. E neanche Fanfani, Andreotti, Pomicino o Craxi. Gente che sapeva il mestiere. Spadafora è inesperto, lanciato allo sbaraglio senza una guida, nel momento più difficile.

Ma torniamo alla Lega Calcio. Che oggettivamente in questo momento è con le spalle al muro. In una situazione complicatissima. Pensava col il mitico protocollo di aver risolto non diciamo i problemi, ma almeno di aver messo la polvere sotto il tappeto. In questo momento ha un’esigenza primaria: portare a termine la stagione. Altrimenti salta il banco. Chi si rizela gridando allo scandalo perché si pensa solo all’aspetto economico non sa di cosa parla. Di un sistema che muove miliardi, miliardi, l’anno. Il calcio non si può fermare. Il campionato deve andare avanti, rispettando le sue date.

Per farlo la Lega avrebbe bisogno di un interlocutore forte, credibile, preparato. Perché, inutile perderci in giri di parole, per portare a termine la stagione serve far carta straccia di regolamenti, leggi regionali, statali. Finanche della Costituzione. Per portare a termine la stagione bisogna per qualche mese commissariare la democrazia, serve un dittatore in grado di imporre la sua legge. L’alternativa è il buon senso. Ma in Italia il buon senso non esiste.

Vogliamo dircela tutta? Non c’era nessun motivo al mondo per cui un paio di ASL napoletane fermassero il Napoli. La partita si poteva giocare senza mettere in pericolo la salute collettiva. Perché l’hanno fatto? Su richiesta di De Laurentiis? Non diciamo eresie. Magari il presidente azzurro ci avrà anche provato. Ma non sarebbe mai stato accontentato. Per altro le elezioni ci sono già state, non serviva neanche una mossa per accattivarsi il voto dei tifosi. E allora?

Magari i direttori generali delle ASL NAPOLI1 e NAPOLI2 hanno pensato ai fatti loro. In Italia basta che la mattina una Codacons qualsiasi si svegli con la luna storta e ti trovi sul banco degli imputati in un processo penale. Ci sarebbero stati tutti gli estremi per una denuncia penale. Poi si vedrà di una eventuale condanna. Ma la denuncia ci stava tutta.

Vogliamo fare un po’ di cattivi pensieri? E se fosse stato De Luca per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e mettere in difficoltà un Governo di falsi alleati? Ci può stare. Come si può stare che la settimana prossima il tanto vituperato Gallera fermi il derby di Milano, con le stesse motivazioni. In fin dei conti ci sono positivi sia al Milan che all’Inter. Gallera è stato (giustamente, ndr) messo in croce per la sua gestione dell’epidemia. Adesso, la legge sarebbe dalla sua parte, può prendersi una bella rivincita. L’alternativa è quella di beccarsi una denuncia per non aver fermato la partita.

E possiamo continuare. In Italia il 75% delle Regioni hanno una maggioranza diversa dal Governo Nazionale. E se consideriamo che nel 25% mancante, ci sono De Luca e Emiliano… Invece di provare a punire De Laurentiis la Lega Calcio dovrebbe preoccuparsi di questo.

L’unica via di uscita in questo momento è Mattarella. Il Presidente della Repubblica non ha potere politico, ma sicuramente morale. Dovrebbe esserci una iniziativa del Quirinale per arrivare ad una sorta di patto di onore tra Governo, Regioni e mondo del calcio. Ma può farlo? Soprattutto, anche se potesse farlo, lo farebbe?