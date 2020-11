La grande sfida che aspetta Biden

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Il candidato democratico ha sconfitto il presidente oramai uscente Donald Trump.

Biden, una volta insediato, avrà dinanzi a sé l’imponente sfida di dover combattere e avere la meglio sul settarismo presente nel suo campo. Da una parte questa intransigente faziosità ideologica è classista, dall’altra è identitaria, come stanno denunciando in tanti negli USA.

Il settarismo è insito nel DNA della sinistra progressista mondiale sin dalla notte dei tempi ed è un retaggio leninista. Nella versione socialista sandersiana/laburista ha acquisito particolare virulenza. Ciò fa sì che anche le idee più valide in termini politici vengano ricusate a seguito dall’atteggiamento di superiorità culturale e morale manifestato da chi le propone.

Quasi sempre, a preoccupare non è il socialismo di per sé. Al contrario, sono i socialisti che si pongono odiosi, con il loro complesso del salvatore della patria arrivato per sconfiggere il male e a portare il bene. Questo atteggiamento moralista scatena l’effetto opposto, facendo attirare simpatie verso la destra. Ciò avviene negli USA così come in qualsiasi parte del mondo.

Pertanto la sfida di Joe Biden sarà quella di arginare questo settarismo, diventato sempre più virulento, così pure di sapersi districare nel migliore dei modi nel ginepraio dei socialisti portatori di stucchevole moralismo di stampo “crocerossino”.