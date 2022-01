“La Gamba di Diego e altri racconti” un libro a sostegno del calcio giovanile e popolare

“La Gamba di Diego e altri racconti” è una raccolta di brevi componimenti letterari dal carattere narrativo scritti dall’artista Gianfranco Gallo. Quattro racconti (per 40 pagine – euro 5,00) uniti dalla passione per Diego Armando Maradona, il calcio e Napoli, città natale dell’attore-autore.

Il libro è pubblicato da Edizioni Graf in versione tascabile a tiratura limitata (solo 100 copie), impreziosito da una copertina illustrata da Danilo Pergamo, e disponibile solo presso il Centro Sociale “Lo Sgarrupato”.

La pubblicazione nasce per supportare il progetto “Sostieni il calcio popolare” coordinato dal centro sociale Lo Sgarrupato e dalla scuola calcio Spartak San Gennaro.

Tutto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di quartiere.



E’ possibile sostenere le attività anche con un contributo libero all’indirizzo bancario:

Volpe Luigi – IBAN IT90P3608105138238225938233

