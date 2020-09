La cazzata degli 83 milioni di tifosi del Napoli: ma possibile che nessuno dica nulla?

C’è un aspetto che il patron del Napoli ha ribadito in continuazione, una specie di tormentone estivo: 83 milioni di tifosi del Napoli nel mondo occidentale. Detta così uno dice: cazzarola, che bello. Magari poi si chiede anche come mai avendo 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale, gli sponsor non vanno oltre Nola (Cis) e Teano (Lete). E come mai una simile potenza economica non fa amichevoli all’estero importanti. Ma questo è un altro discorso. Uno può avere una platea sterminata ed essere incapace di vendere il proprio marchio.

Torniamo sul dato: 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale. Mondo occidentale che immaginiamo essere composto dall’Unione Europea, dall’America del Nord e dall’America del Sud. Abbiamo fatto un piccolo controllo su Internet: i dati non sono ufficiali, ma parliamo di una popolazione complessiva di poco inferiore al miliardo e mezzo di persone. In questo miliardo e mezzo di persone ci sono ovviamente anche i neonati, le persone anziane, e via discorrendo.

Ma lasciamo perdere. Su un miliardo e mezzo di persone quante sono tifosi di una squadra di calcio? Diciamo per comodità 800 milioni. Ma è chiaro che è una cazzata. In America del Nord del calcio non frega nulla a nessuno. E non è che in Italia sono tutti tifosi di una squadra di calcio, anzi. Ma ammesso e non concesso che 800 milioni di persone abbiamo una squadra di calcio nel cuore, oltre il 10% di queste tifano Napoli.

De Laurentiis non è nuovo a sparare minchiate, senza per altro che nessuno osi ribattergli nulla. Ricordate quando parlò di tabelloni allo stadio alti 150 metri (poi parlò anche di 50, ma il discorso non cambia)? Avete idea di cosa significhi? Un tabellone alto 150 è più alto di qualsiasi manufatto nella città di Napoli. E’ come un grattacielo di 57 piani. Un tabellone alto 150 deve essere lungo 266, per mantenere la proporzione dei 16/9.

Per non rovinare la vista ci si deve porre ad una distanza che è tripla della diagonale, ossia oltre un chilometro. Ed immaginate allo stadio due tabelloni altri quanto due grattacieli di 57 metri, che iniziano più o meno all’altezza della Curva B, e che finiscono dove è la stazione della Cumana. Ovviamente stando ad una distanza, tra di loro, di poco più di 120, 130 metri… Quando De Laurentiis parlò nessuno disse nulla.

Come la storia dei mille pullman che avrebbe prenotato lui per portare i tifosi del Napoli per seguire le partite di Champions a Bari. Lasciamo perdere la possibilità di reperire 1000 pullman. Ma immaginate la scena, a fine partita, tutti insieme, esce la gente e cerca, tra mille pullman presenti, quello proprio che deve portarlo a casa…

E vogliamo tacere dei 100 ettari per costruire lo stadio ed il centro sportivo? Un ettaro, riminiscenze scolastiche, è un quadrato di 100 metri. 100 ettari, se la matematica non è un’opinione, è un quadrato con ciascun lato di un chilometro. In uno spazio del genere vanno almeno 80 stadi come il San Paolo…

Adesso la storia, ripetuta più volte, degli 83 milioni di tifosi del Napoli solo nel mondo occidentale. Ma per tifosi del Napoli si intendono coloro che seguono con passione le partite, si incazzano, o semplicemente coloro che sanno dell’esistenza di una squadra di calcio che si chiama Napoli?