Inzaghi, il solito, insopportabile, lamentoso: impara a perdere e tacere!

Simone Inzaghi sarà anche un bravo allenatore, ma è insopportabile. Si lamenta sempre. Ha detto che la partita è stata dominata dalla Lazio, e che l’espulsione di Leiva è ingiusta. La Lazio, sotto dal primo minuto di gioco ha fatto la partita, non ci sono dubbi. Ma era un atto dovuto. Ma non è che sia stata pericolosissima. Due pali, vero, ma due pali li ha colpiti anche il Napoli. Quanto all’espulsione di Leiva ci stava più di quella di Hysaj. Il brasiliano avrà toccato anche la palla su Zielinski, ma il suo intervento da dietro era pericoloso. Il giallo in casi del genere ci può anche stare. Anzi, lo danno sempre. Il primo giallo a Hysaj è folle. Ci sta il rigore, no ci sono dubbi. Ma non è stata fermata un’azione pericolosa, e non era un intervento violento.

La cosa bella è che Inzaghi dieci giorni prima si era guardato bene dal dire che il Napoli aveva dominato a Roma. Aveva creato tante occasioni, colpito un palo. Un paio di parate importanti del suo portiere. E che il gol era arrivato in modo assurdo, su papera di Ospina.

Sono anni che Inzaghi fa così. Anche quando veniva sistematicamente umiliato da Sarri si lamentava. E parliamo di partite perse 4-1. Ovvio che ieri sera aveva da ridire. E’ bravo come allenatore, ma non sarà mai un grande. Troppi lamenti, troppi alibi. Impari ad accettare le sconfitte.