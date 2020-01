Lobotka: il Napoli si è adeguato alle “storture” del calcio moderno

Se un giocatore del Napoli avesse fatto quello che in questi giorni sta facendo Lobotka avremmo tutti gridato allo scandalo. Il primo sarebbe stato De Laurentiis. A giusta ragione, c’è da dire. Non esiste che un giocatore, sotto contratto con una squadra, chieda di non giocare perché distratto dalle voci di mercato.

Nulla di nuovo sotto il sole, sia ben chiaro. Così fan tutti. Ed è giusto che anche il Napoli si sia adeguato all’andazzo. Sta di fatto che questo porterà alla fine della credibilità, quel poco che rimane, del calcio. Alla fine non ci sarà nessuno disposto ad investire nelle piccole realtà. E senza le piccole squadre (anche il Napoli lo è, se guardiamo le cose a livello globale) il castello crolla.

Se ci sono dei contratti vanno onorati. I giocatori sotto contratto vanno, come da regolamento, interpellati solo col consenso della squadra titolare del contratto. Ribadiamo un concetto: la colpa non è del Napoli. E’ tutto il sistema che è marcio. Il Napoli, giustamente sotto molti punti di vista, si è, finalmente dirà qualcuno, adeguato. Ma poiché certe cose le abbiamo dette e scritte in altre circostanze è bene ribadirle anche adesso che c’è di mezzo il Napoli.