La foto della baby Totti come la Lete: senza polemiche nessuno ne ci avrebbe fatto caso

Totti da quando aveva 15 anni vive avendo alle calcagna un esercito di fotografi. Lo stesso discorso vale anche per la moglie, specie da quando è iniziata la loro storia. Eppure, anime candide, si sono scandalizzati per la foto della figlia tredicenne che mostrava il suo lato B. Uno si chiede: ma invece di lamentarsi dopo, non poteva evitare alla loro bambina di (s)vestirsi in quel modo? Poi la colpa è dei giornalisti…

C’è stato una polemica allucinante per la foto di una bambina sparata in prima pagina. Foto che in tanti per altro di sicuro avevano visto senza per altro farci caso. In giro sulle spiagge e non solo si vede ben di peggio. Dopo le polemiche quella foto che era stata vista da molti è stata vista da tutti. E tutti hanno guardato all’aspetto peccaminoso/pruriginoso dell’immagine. Una delle regole d’oro della comunicazione è “chiedere la smentita significa dare la notizia due volte”. La polemica ha avuto lo stesso effetto.

Un po’, saltando di palo in frasca, come per la maglietta del Napoli. La Lete è sponsor degli azzurri dal 2005. E sono 15 anni che ogni anno alla presentazione della nuova maglia si scatena sui social la contestazione. Prima non piaceva l’enorme macchia rossa che rovinava l’azzurro. Adesso che la macchia è sparita c’è chi ha contestato la scritta di colore rosso. Per giorni non si è parlato d’altro. Con inviti a non comprare quell’acqua in segno di protesta.

Uno resta basito difronte a tanta perseveranza. Il bello è, ma quello è nella logica dei social, poiché i commenti sono tutti dello stesso tenore, si crede che la totalità dei tifosi la pensi così. Ovviamente falso. La stragrande maggioranza dei tifosi se ne frega altamente. Se ne frega al punto da non entrare nella discussione. Quindi è come se non esistessero. Sui social bastano 100 persone per dare l’impressione della moltitudine.

Esattamente come per la foto della figlia di Totti, per giorni si è parlato di una cosa di cui nessuno avrebbe parlato. La Lete sentitamente ringrazia.