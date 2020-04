Il calcio italiano sta dando il peggio di se: Cellino il peggiore in assoluto

Spesso sentiamo dire che è nei momenti difficili che noi italiano diamo il meglio. Probabilmente è vero, ma al tempo stesso non possiamo tacere che diamo anche il peggio. Basta vedere a come si stanno comportando i politici (di tutti i partiti, sia ben chiaro). Ma la cosa è eclatante quando si vede come si sta comportando il mondo del calcio. Da Cellino a Lotito (a voce Diaconale) il peggio del peggio: un teatrino indegno, per altro specchio di un mondo del pallone alla deriva.

Il calcio avrebbe la possibilità di rifiatare, invece non passa giorno che non ci sia qualcuno che la fa fuori dal vaso. Ognuno pronto a tirare acqua al suo mulino. C’è Lotito che giocherebbe immediatamente. E’ convinto che la Lazio ha tutto da guadagnare nel ripartire subito. Ha provato anche a far allenare i suoi. Come se per un atleta professionista fosse necessario allenarsi su un campo di gioco. Il peggiore di tutti è Cellino, presidente giramondo, oggi al Brescia.

In piena emergenza, e nel bresciano c’è stata un’emergenza drammatica, aveva richiamato due suoi ex allenatori. Non si capisce bene per fare cosa. O per meglio dire: si capisce benissimo, provava a trovare un appiglio per non pagare più il loro stipendio. Adesso ha cambiato idea: per lui sarebbe folle portare a termine il campionato. Anzi lui non ci pensa proprio a mandare in campo la sua squadra.

Si dice che solo i fessi non cambiano mai idea. Ma è di tutta evidenza che Cellino ha cambiato idea solo in apparenza. Ha sempre e solo pensato ai “cazzi suoi”. Prima se ne fregava del pericolo del contagio per cercare di risparmiare una manciata di euro. Adesso sta cercando di evitare la retrocessione del suo Brescia, che appare inevitabile.

Fateci caso: i presidenti che spingono per non continuare il campionato sono tutti quelli che rischiano di retrocedere. Cairo, Pozzo, Preziosi.

La cosa stucchevole è che tutti questi, sia chi spinge per partire subito, sia chi vuole finirla qui, sanno bene che la via è segnata. La stagione dovrà finire, a costo di arrivare a giocare a Natale. E si ripartirà nei tempi e nei modi decisi dalla politica, che seguirà i consigli dei medici. Lo sanno tutti, ma nonostante ciò fanno a gare per dire scemenze. Contenti loro…