Il regalo di Natale più bello per i tifosi del Napoli

Il regalo i tifosi del Napoli lo hanno ricevuto qualche giorno fa: l’esonero di Ancelotti. Il peggiore allenatore dell’era De Laurentiis. In sé un atto dovuto. Ma nel Napoli mai dire mai. Il presidente è atipico. In tempo di mercato dice apertamente quelli che sono i desideri del tecnico. Salvo poi non accontentarlo. Ma quando si tratta di mandarli via ci pensa non una, ma un migliaio di volte.

Ancelotti in un anno e mezzo ha fatto più danni della grandine. Aveva ereditato una squadra che era un meccanismo perfetto. Dinanzi a lui due opzioni. Poteva continuare sulla strada di Sarri. Ovvero poteva dichiarare chiuso il ciclo, ed avviare una profonda rivoluzione. E’ riuscito a non fare nessuna delle due cose.

La rivoluzione non c’è stata, i giocatori sono quasi gli stessi di due anni fa, con un paio di loro in scadenza di contratto, il che non è mai una bella cosa. Al tempo stesso ha deciso di cambiare tutto, incurante del fatto che in questo modo finissero tutti fuori ruolo. La storia che non si poteva fare il 4-3-3 perché mancava il regista è risibile. Ha fatto il 4-4-2 senza centrocampisti. Invece di alzare la voce e sbattere i pugni sul tavolo in tempo di mercato, ha parlato di squadra da scudetto. O non capisce nulla di pallone (difficile da credere) o ha preso per culo i tifosi.

Una squadra capace di fare 91 punti (sarebbero stati tranquillamente 96 senza il trauma “Orsato”) da gennaio viaggia ad una media da settimo posto. Ha lasciato uno spogliatoio spaccato, una squadra a distanza siderale dalle prime, con un quarto posto che sembra una chimera. Non solo: ha deprezzato il valore della rosa. Oggi Koulibaly vale al massimo 70/80 milioni, a fronte dei 120/130 che suo valore precedente. Insigne non arriva ai 40, ne valeva a dir poco 80. Stesso discorso per Allan. Hysaj valeva non 50, ma 35740 milioni senza dubbio. Oggi si fa fatica ad arrivare ad una decina di milioni. Certo, ha valorizzato Ounas, ma fate un po’ i conti.

Ha allontanato i tifosi dal San Paolo. Non vanno più neanche per le partite di Champions. Un disastro sotto tutti i punti di vista. Qualcuno potrà dire che la colpa non è sua, ma del presidente. Magari sarà anche così. Sta di fatto che lui ha avallato, ufficialmente, tutte le decisioni. Se ne è fatto garante agli occhi dei tifosi. Quindi è il principale responsabile. Questa cosa non gli verrà mai perdonata. Perché a Napoli siamo buoni di cuori, perdoniamo tutti. Non quelli che vogliono prenderci per culo. Uno capisce De Laurentiis, che dice scemenze per motivi di bilancio, diciamo così. Ma un allenatore che ha vinto tutto, e guadagnato di più non può dire certe cose.