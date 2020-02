Il Napoli non può prescindere da Meret

Di tutto il Napoli ha bisogno in questo momento tra che del dualismo per il ruolo di portiere. E’ l’unico ruolo in cui la concorrenza è dannosa. Nel caso del Napoli in modo speciale. Gli azzurri hanno due, diciamo anche tre, portiere affidabili. Ma non c’è alcun dubbio che il più forte, e non solo in prospettiva, è Meret. Lo ha dimostrato nel girone di andata, tenendo a galla con parate straordinarie una barca che faceva acqua da tutte le parti. Se gli azzurri sono agli ottavi di finale di Champions è merito di Meret, straordinario in almeno tre partite, col Liverpool al San Paolo, e nelle trasferte di Genk e Salisburgo. E’ giovane, e fisiologicamente commette errori. Ne ricordiamo almeno due in campionato, con l’Atalanta e con l’Inter. Ma con l’Inter prima e dopo la papera su Lukaku ha fatto il fenomeno.

Meret ha dimostrato in passato anche una grande freddezza. Non si è mai disunito dopo un errore. Ma essere messo in discussione potrebbe essere destabilizzante. Anche perché lui non è mai stato in questa situazione. Non lo era nelle giovanili dell’Udinese. Non lo era nei due anni a Ferrara con la Spal. Non lo è sostanzialmente mai stato neanche con Ancelotti. Ospina ha avuto molto spazio, ma nessuno ha mai messo in discussione chi fosse il numero 1.

L’aspetto più preoccupante di questa “concorrenza” è il fatto che i tifosi possano perdere anche loro fiducia. Spesso con motivi insussistenti. C’è chi ha attribuito al portiere azzurro responsabilità sul gol di Quagliarella lunedì sera. Una follia. Ha fatto già un miracolo a toccare quella palla. Il problema è che se il tifoso perde fiducia trasmette insicurezza anche al giocatore.

Il Napoli per centrare, o per provare a farlo, i suoi obiettivi deve fare di qui alla fine un percorso straordinario. Per farlo ha bisogno che i suoi “fenomeni” diano il massimo. Serve il miglior Koulibaly, magari il miglior Fabian, ed il Mertens delle grandi occasioni. E poi serve un portiere in grado di spostare gli equilibri. Meret può farlo, lo ha fatto spesso nella prima metà della stagione. Ospina no, Ospina offre un rendimento alto, ma non è un fenomeno. Con Ospina tra i pali il Napoli sarebbe fuori dalla Champions. Per cui teniamoci stretto Meret, e mettiamolo nelle condizioni di fare il massimo.