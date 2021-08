Sorare e Football roulette: le nuove tendenze dell’intrattenimento online a tema calcio

Il mondo del calcio è in continua evoluzione. Da poco più di un anno l’introduzione dei cinque cambi ha permesso stravolgimenti tattici in corso di partita prima impensabili e dato un importanza rilevante alla panchina dando sfogo alle fantasie degli allenatori più intraprendenti. La VAR è una tecnologia ormai acquisita che ha, o meglio avrebbe dovuto mettere fine alle polemiche sulle scelte arbitrali mentre le fasce per il rilievo dati dei calciatori sono una nuova prassi che delinea l’importanza dei big data nelle scelte tecniche di un club. È già realtà la Hawk-Eye, la telecamera che segnala se il pallone ha oltrepassato o meno la linea della porta, e in futuro, per coinvolgere le nuove generazioni più inclini all’intrattenimento digitale, le maggiori federazioni calcistiche potrebbero annunciare nuove nuove stravolgenti innovazioni come ad esempio il suggerimento dei cambi da parte del pubblico tramite applicazioni su smartphone.

Il calcio dal vivo sta dunque entrando in una dimensione iperreale e anche il gaming connesso con il mondo del calcio ha cambiato forma e ormai sono le stesse squadre professionistiche che assoldano i “professionisti del joystick” per essere rappresentate nelle competizioni dei titoli da console (vedi FIFA e PES).

La eSerie A 2020/21 è stato il primo campionato di calcio virtuale organizzato ufficialmente dalla Lega calcio e ha visto la vittoria del Benevento eSports UT7 in FIFA e quello della Juventus nel campionato eFootball.Pro di PES.

Il mondo delle scommesse sportive non è da meno. Sembrano infatti ormai lontani anni luce i tempi del totocalcio e del 13 da “Bar dello Sport” ma anche le stesse ricevitorie faticano a stare al passo con i cambiamenti che provengono dal web.

Alcuni casinò online innovativi stanno infatti investendo su un nuovo modo di interpretare le scommesse sul calcio e anche su altri generi di intrattenimento che stanno rivoluzionando il mondo delle sale da gioco tradizionali come le slot machine simili ai videogame delle console e le sale da poker in realtà virtuale con avatar iperrealistici.

Una delle novità nel campo dei giochi virtuali dedicati al calcio è Sorare, una piattaforma nata nel 2020 che presto potrebbe mandare in pensione un classico come il Fantacalcio. Su questo portale è infatti possibile partecipare ad una serie di tornei con carte dei giocatori provenienti dai maggiori campionati del mondo. Un enorme supermercato di “figurine” comprate in blockchain di Ethereum con partner ufficiali dall’Italia agli Stati Uniti (hanno già aderito i maggiori club mondiali).

Una start up con una concezione globale dove tutti si sfidano a colpi di Unique, Super Rare e Rare, ovvero le figurine di un giocatore che possono essere riprodotte in uno, dieci o cento esemplari e hanno rendimento e valore maggiore in base al rispettivo indice di rarità. I partecipanti possono scambiarsi figurine e fare profitto dal mercato andando a scoprire e dunque ad acquistare figurine che con il tempo possono prendere valore diventando un tesoretto con il quale scalare le classifiche o ricevere profitti reali.

Un riuscito mix tra calcio live, scommesse e gioco virtuale che ha già stregato migliaia di appassionati e vanta una community in continua crescita.

Dello stesso tenore la football roulette, una nuova proposta delle piattaforme di scommesse online che unisce le scommesse live al gioco della roulette. Il classico tavolo con rossi e neri viene sostituito con una serie numerica corrispondente ai minuti di una data partita. Una volta scelto il match su cui puntare i giocatori possono scommettere su un determinato evento nello spazio temporale della partita live che si trasforma in una “ruota della fortuna”. Le fiches dal colore diverso corrispondono a falli, calci d’angolo, cartellini (rossi o gialli) e goal. Le quote vengono offerte in tempo reale ed è possibile piazzare una giocata su un determinato evento del match (fallo, calcio d’angolo etc.) trasferendo la fiche sul tabellone con i minuti della partita anche seguendo la logica del rosso o nero tradotti in minuti pari o dispari. Piazzando la fiche sugli angoli dove si intersecano i minuti della partita dipartiti in riquadri rossi e neri, verranno comprese parentesi temporali più ampie per l’avvenimento di un determinato evento di gioco con relativo adattamento della quota al ribasso (più ampio è lo spazio di tempo maggiore è la possibilità di vincita).

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

