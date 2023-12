Napoli-Inter promette gol e spettacolo: le quote dei bookmakers

Big match di alta classifica al Maradona: l’Inter cerca punti per proseguire la fuga in testa alla classifica, ma il Napoli vuole assolutamente provare a ricucire il gap dalla vetta. E per accorciare le distanze con la capolista intende far valere il suo status di Campione d’Italia.

Con due squadre a caccia dei tre punti, la partita promette gol: la pensa così per esempio la Lottomatica, che offre il segno Over 1.5, rispetto alla quota 1.21proposta di Goldbet oppure Staryes. Però, secondo gli esperti, il primo tempo potrebbe giocarsi sullo studio reciproco, senza scoprirsi eccessivamente. Quindi cercare di colpire poi nella seconda frazione di gioco. Per chi pensa che i primi 45 minuti termineranno con meno di due reti, Goldbet e Lottomatica offrono l’Under 1,5 1° Tempo a quota 1.45, mentre Staryes propone lo stesso segno a 1.44.

Infine, se saranno molte le reti in gioco, sarà perché entrambe le squadre sono andate a segno? Chi ritiene che soltanto un team tra Inter e Napoli riuscirà ad andare in rete, il segno No Goal è proposto su Goldbet e Lottomatica a quota 2.25, con Staryes che offre il medesimo segno a quota 2.18.

I nerazzurri, dopo i due pareggi consecutivi esterni con Juventus e Benfica, cercano il ritorno al successo contro i partenopei, unico avversario in grado di batterli trasferta nelle ultime undici gare di campionato. Per gli esperti di Snai e Planetwin365 è in pole il segno «2» – uscito solo una volta nelle ultime 17 giocate al “Maradona” – offerto a 2,45, contro il 2,90 della seconda vittoria in campionato di Walter Mazzarri. Sale a 3,25 il terzo pari in una settimana per gli uomini di Inzaghi.

Gol e sfida tra bomber

Con in campo i due migliori attacchi della Serie A, capaci di segnare già 56 gol totali nelle prime 13 giornate, in quota prevale nettamente il Goal, a 1,55, sul No Goal dato a 2,30. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6,82, seguito dall’1-2 a 10,34 mentre un nuovo 3-1 partenopeo vale 22,37 volte la posta.

Per il momento il protagonista assoluto della stagione neroazzurra è Lautaro Martinez, già autore di 15 reti stagionali; il duello al Maradona tra il fuoriclasse argentino e il rientrante Victor Oshimen renderà la partita ancora più interessante. Dunque, l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è rivolta anche alla super sfida i due bomber più prolifici dall’agosto 2022. Un nuovo centro dell’argentino, già a segno 13 volte in altrettante partite, si gioca a 2,25 su William Hill, in vantaggio sul ritorno al gol del nigeriano, che manca dallo scorso 8 ottobre in casa contro la Fiorentina, fissato a 2,37.

