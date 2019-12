Giocatori in scadenza: un lusso che nel calcio non si può sopportare

E’ sempre cosa buona e giusta non iniziare mai una stagione con giocatori in scadenza di contratto. Nel cinema non funziona così. Gli attori solitamente vengono scritturati per un film per volta. E non c’è l’obbligo di fedeltà, diciamo così. Si potrebbe tranquillamente lavorare allo stesso tempo per 2 o più produzioni diverse. Ed anche quando ci sono esclusive il problema non si pone. Un attore stressato può tranquillamente sbagliare una scena: la ripeterà all’infinito finché il regista non sarà soddisfatto. Nel calcio non funziona così, ed a Napoli abbiamo l’ennesima conferma-

Premesso che anche in caso di scadenze a lunga gittata è sempre possibile che il procuratore bussi a denaro, partire sapendo di essere all’ultimo anno è difficile. Ci sta che il calciatore sia preoccupato per il suo futuro. Ci sta anche che una volta a casa la moglie inizi a stressarlo per sapere che fine faranno. Non moriranno di certo di fame, ma vuoi mettere lo stress di non sapere dove sarà il tuo futuro.

Se il Napoli, legittimamente, aveva deciso di non rinnovare con Mertens e Callejon sarebbe stato bene chiudere il discorso 12 mesi fa. Non solo e non tanto per poter anche sperare di lucrare un minimo dalla loro cessione, ma proprio per la tranquillità dei calciatori. La trattativa che sta andando in scena in queste ore andava fatta prima. Ponendo i puntini sulle “i”: questa è la nostra offerta, questa la durata proposta. Se non va bene libero di accasarti a fine stagione dove vuoi, in cambio di…

Adesso tutto è molto difficile. I giocatori fanno i loro interessi. Se è vero quello che si sente in giro, le pretese di Mertens sono fuori dalla grazia di Dio. A fine stagione avrà 33 anni, non può chiedere un triennale, con aumento di ingaggio. Sono soldi che magari può prendere in Cina, non certo in Italia, sicuramente non al Napoli. Il problema Mertens andava affrontato dopo la fine del ciclo Sarri. Aveva altri due anni di contratto, si poteva allora parlare di un prolungamento, semmai alle stesse cifre. Offerta equa. Oggi no, oggi è tutto più difficile. Stesso discorso per Callejon.

I due sono professionisti impeccabili, su questo non ci piove. Ma è innegabile che il loro rendimento sia condizionato dalle vicende contrattuali. E un giocatore di calcio è più o meno nella stessa condizione di un chirurgo: non sono ammessi errori, perché non c’è la possibilità di un secondo ciak. La serenità è fondamentale.