Gattuso poco lucido: magari è il caso di iniziare a guardare cosa c’è in giro…

Gattuso è da esonerare? Non ancora, ma sarà bene iniziare a guardarsi intorno. Uno dirà: ma non hai sempre detto che la colpa è di Ancelotti? Certo. Ma Gattuso è stato chiamato per provare a rimediare gli errori del suo predecessore. Se non ci riesce va cercato un altro tecnico in grado di farlo.

Il problema principale di Ringhio è che in questo momento non sembra essere lucido. La sconfitta di ieri nasce anche per la sua confusione. Dopo aver, giustamente, preteso l’arrivo di un centrocampista centrale deve farlo giocare. E che non si parli di condizione da trovare. Il Napoli ha in questo momento una condizione penosa. Difficile immaginare che i nuovi arrivati siano in condizione peggiore. Per altro chiudere con il 4-4-2 ancelottiano è stato assurdo.

Questo per tacere di altri aspetti poco comprensibili. Come la scelta di far giocare inizialmente Luperto terzino e Di Lorenzo centrale. E poi c’è una questione tattica. Il Napoli prova a giocare come faceva ai tempi di Sarri. Avendo però Milik centravanti e non Mertens. Il che fa tutta la differenza del mondo. Il polacco ha caratteristiche molto diverse. Milik non è una punta di movimento. Va servito in un certo modo. Così resta un pesce fuor d’acqua.

Gattuso da esonerare? Non ancora, ma iniziamo a pensarci. Ci vuole poco a scivolare negli inferi. La cosa preoccupante di ieri è la mancanza di lucidità del tecnico. Se non la ritrova subito bisogna intervenire.