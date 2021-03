Napoli, le 5 conferme al Fantacalcio del rush finale: occhio a Mertens

Dopo una prima parte di stagione a corrente alternata, il Napoli è pronto a tentare l’assalto alla Champions League nelle ultime 10 giornate di campionato (11 considerando il recupero contro la Juventus).

A prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League, la sensazione è che le strade di Gattuso e del Napoli si separeranno a fine stagione. Un rapporto leggermente burrascoso con De Laurentiis, soprattutto nella seconda parte di campionato.

Detto questo, l’assalto Champions partirà dal recupero di diversi infortunati e dal ritorno a pieno regime dell’intero attacco azzurro. L’obiettivo è chiaro: 11 partite per abbracciare l’Europa che conta.

Napoli, 5 conferme al fantacalcio per l’assalto alla Champions

Campionato pronto ad entrare nella parte cruciale, quindi attenzione anche alle strategie per il vostro fantacalcio. Su quali giocatori del Napoli puntare per le ultime 10 giornate? Chi si rivelerà fondamentale in questo rush finale? Gattuso potrà contare sul pieno recupero di tutto l’attacco azzurro, compresi Petagna, Mertens e Lozano, ormai totalmente recuperati. Il recente ko di Mertens in Nazionale non starebbe preoccupando in alcun modo Gattuso e lo staff medico azzurro. L’attaccante belga sarà a disposizione già dalla sfida contro il Crotone.

Le 5 conferme al fantacalcio del rush finale: occhio a Mertens

