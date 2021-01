Buon pomeriggio fantallentori, ecco i Fantaconsigli della 18 giornata di campionato.

Siamo alle porte di un turno tanto bello quanto importante per le sorti del campionato. Due big match ma anche tanti scontri interessanti in ottica Fantacalcio.



La giornata tuttavia sarà molto spezzettata, dal venerdì al lunedì, dunque maggiori difficoltà nel farsi un’idea delle probabili formazioni e nel tenere d’occhio i recuperi.

Analizziamo nel dettaglio partita per partita

LAZIO-ROMA

Pronti via subito il derby della capitale.

Nonostante la Roma stia facendo decisamente meglio quest’anno, partite del genere sono aperte a qualsiasi risultato.

Tra i biancocelesti la fisicità di Milinkovic e la corsa di Lazzari potranno essere decisivi.

Dall’altra parte Mkhitaryan è stato l’uomo in più fino ad ora e deve trascinare i suoi anche nel derby.

Spesso non mancano i rigori in queste partite dunque dico anche Veretout.

Rischio cartellino per Radu e Ibanez.

BOLOGNA-VERONA

Momento delicato per il Bologna che affronta un Verona in grande spolvero.

Gli emiliani hanno bisogno del vero Orsolini e chissà che non possa tornare al gol. Bene anche Tomiyasu, tra i migliori finora.

Sponda veneta vedo bene Zaccagni ed Ilic.

Non mi convincono Dijks e Di Carmine.

TORINO-SPEZIA

Sfida fondamentale per il Toro che ha a disposizione la sola vittoria per risollevare una classifica a dir poco deludente.

Izzo e Singo sono tra i pochi granata su cui fare affidamento in questo momento.

Squalificato Rincon.

Tra i liguri mancherà Nzola, il migliore spezzino di questa prima parte di stagione.

Chance importante per Piccoli che farà di tutto per mettersi in mostra.

Pobega pericoloso in zona gol.

SAMPDORIA-UDINESE

Partita che promette equilibrio quella tra la Samp e l’Udinese.

Candreva è il più in forma dei suoi e non può essere tenuto fuori.

Quagliarella dovrebbe ritrovare posto e vuole mandare subito un segnale.

Sponda friulana, saranno Pereyra e Stryger Larsen a navigare in zona bonus.

Da evitare Ekdal e Bonifazi.

NAPOLI-FIORENTINA

La domenica calcistica si apre con i partenopei che ospitano la Fiorentina alle 12.30.

Dovrebbe rivedere il campo Mertens. Titolare o a gara in corso, in ogni caso il belga va schierato.

Dentro anche Zielinski, sta giocando con grande costanza.

Squalificato Di Lorenzo.

Dall’altra parte Castrovilli in coppa ha fatto vedere di essere tornato ad alti livelli e in Campania vuole confermarlo.

L’ex Callejon sta tornando in buona condizione e può fare uno scherzetto alla sua amata Napoli.

Difficoltà per Igor.

CROTONE-BENEVENTO

Partita fondamentale per il Crotone che vuole restare attaccato alle concorrenti per la salvezza.

Può essere l’occasione giusta per il ritorno al gol di Simy.

Vulic possibile sorpresa. Male Djidji.

Il Benevento dalla sua è in un’ottima posizione in classifica ma dovrà fare a meno di Schiattarella risultato positivo al Covid.

Bene R.Insigne e Glik.

SASSUOLO-PARMA

Dopo la delusione in Coppa Italia i neroverdi vogliono tenersi nelle parti alte della classifica.

Il Parma dalla sua si trova pesantemente invischiato nella zona bassa della classifica e ha bisogno di punti.

Traorè e Djuricic vanno messi per motivi diversi.

Il primo è in un ottimo momento mentre il secondo deve riscattarsi.

Kucka e Gervinho sono i nomi migliori dall’altra parte.

Squalificati Obiang ed Hernani.

ATALANTA-GENOA

Bergamaschi nettamente favoriti seppur contro un Genoa in netta ripresa dall’arrivo di Ballardini.

Con Pessina in dubbio può essere un’occasione per Malinovskyi.

Ilicic non può essere tenuto fuori avendo ritrovato la forma migliore.

Sponda genoana Shomurodov e Zappacosta possono sorprendere la dea.

Behrami non è una buona soluzione.

INTER-JUVENTUS

Il secondo big match del 18^ turno si gioca a San Siro dove Inter e Juve si affrontando per contendere al Milan il primato.

Sarà un match molto tattico che potrà essere deciso dal gran colpo o da qualche episodio.

Vedo bene da una parte Lautaro e Barella e dall’altra Chiesa e Mckennie.

Rischio alto per Skriniar e Bonucci.

CAGLIARI-MILAN

Chiude la giornata il Monday Night della Sardegna Arena.

Nainggolan e Sottil possono creare grattacapi ai rossoneri.

Da evitare Marin.

Il Milan, dalla sua, vorrà assolutamente vincere approfittando della sfida tra Inter e Juve.

Diaz e Ibra assolutamente da schierare.

In dubbio Calhanoglu e Theo che non si sono allenati.

