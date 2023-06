Mai come quest’anno il Napoli ha veicolato in tifosi e addetti ai lavori l’impressione di lavorare sulla scorta di una strategia confliggente, assemblando un gruppo talmente competitivo, al punto da dominare in Serie A, oltre a sfiorare le semifinali di Champions League. Ma al contempo, abbandonando al proprio destino la Primavera. A pensarci bene, anche questo è un segnale dei tempi che cambiano. Sintomo di un declino progressivo della categoria di uscita del settore giovanile, che invece dovrebbe rappresentare il culmine dell’intero percorso di formazione.

Ma come siamo arrivati a questo punto? C’è stato un tempo in cui gli azzurrini erano un gruppo dal talento luccicante, con Ernesto Apuzzo in panchina. A raccontarcelo, proprio l’allenatore che ha guidato il Napoli Primavera nel biennio 2007/2009.

“Innanzitutto, non ne farei una questione di materiale. Il valore individuale dei ragazzi era di buon livello. Tantomeno di organizzazione, visto che staff tecnico e dirigenziale sanno il fatto loro, calcisticamente parlando. Probabilmente, il vero problema riguarda il reclutamento e la logistica. L’annoso problema della mancanza di strutture, che fanno scappare verso altre destinazioni prospetti con potenzialità importanti. L’emigrazione dei talenti campani diventa un vero fenomeno sociale. Talvolta estremizzato pure dai procuratori…”.

Del resto, un argomento che si affronta con una certa ciclicità durante tutta la gestione De Laurentiis è quello relativo alla trascuratezza (almeno apparentemente…) con la quale viene curato il vivaio partenopeo.

“Inutile addossare eccessive responsabilità al presidente. Finora ha dimostrato di essere un ottimo imprenditore. La sua strategia può piacere o meno, ma è stata funzionale al perseguimento degli obiettivi. Specialmente della Prima Squadra. Piuttosto che allevare in casa un ragazzino, facendogli fare i vari step, preferisce prendere giovani calciatori, cresciuti altrove. Ventenni con ancora ampi margini di miglioramento. Ma pronti già ad essere aggregati ai “grandi”. Una politica coerente col suo modo di amministrare il club”.

Che Primavera, con Insigne e Sepe

Questa stagione però è stato toccato davvero il fondo, producendo più dolori che gioie. La società ha relegato la squadra di Frustalupi al ruolo di comprimaria di lusso. La mancanza di continuità nei risultati non ha di certo facilitato il percorso. I pochi investimenti nel comparto destinato a seminare e far rifiorire il talento hanno dunque determinato una profondissima crisi, culminata con un epilogo inatteso: la retrocessione diretta nel “Primavera B”, senza passare neppure per l’ancora di salvataggio dei playout, dopo aver trascorso gran parte del campionato nei bassifondi della classifica.

“Lavorare con i giovani non è affatto semplice. Talvolta bisogna accettare anche la mancanza di risultati. Senza avvilirsi o cercare necessariamente un colpevole. Personalmente ho sempre considerato il calcio giovanile alla stregua di un cantiere aperto. Coi ragazzi ci vuole amore, passione e competenza. Solo così è possibile fare la differenza, favorire il loro inserimento nel calcio professionistico. E magari, successivamente, aiutare pure la Prima Squadra…”.

Alla guida della Primavera, Apuzzo ha contribuito a lanciare la carriera di Camillo Ciano, Gigi Sepe, Raffaele Maiello e Lorenzo Insigne.

“Ricordo con nostalgia quella squadra. Assieme a Peppe Santoro avevamo allestito un discreto gruppo. Ne facevano parte anche Luca Giannone, uno che in Lega Pro ha spostato gli equilibri ovunque sia andato, e Mario Fontanella, che ha scelto la strada dell’estero, e ha fatto un mucchio di gol a Malta. Devo essere sincero, vedere a distanza di tanti anni le loro carriere mi dà grande soddisfazione. Perché pur essendo ricchi di qualità, il successo non è mai scontato oppure preventivabile. Spesso chi è molto forte a quell’età poi rischia di perdersi. Ovviamente, può succedere il contrario…”.

Con la spensieratezza tipica dei maggiorenni, quella squadra, sicuramente costruita con ambizioni inferiori alla concorrenza, arriva comunque ai playoff, eliminata nel doppio confronto dal Genoa di El Shaarawy, che poi vinse la Coppa Italia, battendo in finale la Roma.

“Facevamo un calcio propositivo, nient’affatto speculare. E ce la giocavamo alla pari con società che avevano fatto grandi investimenti per costruire i loro gruppi. Lo stesso Genoa che ci eliminò ai playoff aveva speso tanto rispetto a noi. Eppure non abbiamo mai subito il divario tecnico con nessuno. Anzi, spesso strappavamo applausi e consensi…”.

Apuzzo scouting e bomber

Dopo l’esperienza con la Primavera partenopea, Apuzzo s’è dedicato allo scouting. Per tanti anni è stato il referente di Giovanni Sartori, architetto del Chievo dei miracoli e Maurizio Costanzi, responsabile del vivaio gialloblù, tra l’altro, Campione d’Italia Primavera nel 2013/14. In questa veste ne ha viste tante. Perciò, adesso che il Napoli ha necessità di dover rimettere le cose a posto e ripartire, è consapevole che le idee da sviluppare sono tante.

Eppure, la strategia perseguita dalla società – ovvero, non disputare il campionato Under18 – appare inspiegabile. Perché non tutti quelli che provengono dagli Allievi Nazionali sono subito pronti a misurarsi in Primavera.

“Spesso l’apprendistato in una categoria intermedia ne facilita poi l’inserimento, facendo da cuscinetto. I ragazzi non ancora pronti hanno comunque una sorta di comfort zone dove esprimersi e continuare a maturare. Le conseguenze della Legge Bosman ormai si fanno sentire anche nei settori giovanili. Scovare e lanciare talenti in erba è diventato un business in grado di realizzare proficue plusvalenze. Forse per questo, piuttosto che giovani italiani, si privilegia prendere gli stranieri, fisicamente pronti. Ma così ci avviamo ad un calcio fisico e muscolare, che non gratifica la tecnica di base ed i fondamentali…”.

Una mission aziendale, quindi, che assomiglia tanto al Lecce poliglotta e multietnico di Coppitelli. Una squadra capace di trascendere le province della Puglia, grazie alla sagacia di Pantaleo Corvino, che s’è portato a casa lo Scudetto Primavera, schierando in campo undici stranieri.

“Quando giocavo e poi ho allenato, il vivaio era frutto di uno scouting fortemente territoriale. La scelta di Corvino di costruire un gruppo ad ampio respiro internazionale testimonia come sia radicalmente cambiato il modo di operare negli anni. Soprattutto la politica di reclutamento…”.

Effettivamente, Apuzzo è il prodotto di un calcio giovanile che nel tempo è cambiato tantissimo: Campione d’Italia con la Primavera della Lazio nel 1975/76, la cui ossatura era costituita da Agostinelli, Stefano Di Chiara, Manfredonia. Gente che, in seguito, sarà assoluta protagonista in Serie A. A sublimare quello Scudettino una prima linea arricchita dalla dirompente vena realizzativa di Bruno Giordano, che affianca proprio Ernesto in un attacco che travolge letteralmente le difese avversarie.

“Il mio derby di Roma a livello Primavera mi vedeva contrapposto a fuoriclasse del calibro di Bruno Conti e Agostino Di Bartolomei. Oggi vedo molti buoni giocatori. Ma sono calciatori normali, altro che fenomeni…”.

Lazio Primavera 1975/76. In alto, da sx: Ceccarelli, Porcu, Ferrari, Pivotto, Orazietti; Carosi (all.), Apuzzo, Rosati, De Stefanis, Sesena, Manfredonia, Colaprete; Agostinelli, Sebastiani, Giordano, Cari, Marchetti, Tarallo; Valentini, Montesi, Di Chiara, Lombardozzi.

