Zielinski: pazienza e qualità

Quel che è emerso a Bergamo e successivamente con i toscani dell’ Empoli è una caratteristica nuova per la banda Spalletti.

La pazienza.

Quella dote che ad esempio è mancata al Milan sul campo della Cremonese.

Quando il risultato pare non arrivare, alcuni serenamente lo cercano con intelligenza, altri forsennatamente senza schemi.

A Bergamo il Napoli, si era reso presto conto che sarebbe stata una partita scomoda. Anche andando sotto, era stato evidente che la squadra, consapevole e matura, si fosse armata di pazienza.

Onestamente è parso che il Napoli si sentisse pienamente in marcia e dicesse a sé stesso di far con calma.

La virtù dei forti.

Esempio di questa nuova virtù ed essenziale caratteristica è il signor Zielinski.

Un finto placido.

Un focoso ad intermittenza.

Napoletano di adozione.

Ieri, attore protagonista a scomparsa.

Meno di mezz’ora per cambiare la partita, vincerla e sistemarla.

Il polacco prende il posto di Ndombele, ancora un pizzico estraneo. Ne prende il posto e ne migliora la prestazione.

Si sente la qualità e la si vede nel gol che chiude pratica e partita.

È una risorsa che ovunque sarebbe inamovibile. Un gran privilegio per Luciano.

Qualità mista a calma e pazienza. Questione di maturità.

È un qualcosa che ci tiene ottimisti più dei risultati.

È un qualcosa che garantisce tenuta.

Una monoposto stabile in curva premia più che una F1 rapidissima sul rettilineo.

Zielinski è un ottimo pilota per la F1 Napoli 5.0.

