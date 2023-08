Zielinski-Arabia: l’amore non si può comprare

Questa sessione di calciomercato è stata indubbiamente polarizzata dalla forte azione dei club arabi. Kessié, Ibañez, Firmino, Fabinho, Kanté, Benzema, Mané, Brozovic, Neymar, Koulibaly. Questi alcuni dei nomi di calciatori di spessore che hanno raggiunto Crisiano Ronaldo nella Saudi Pro League. Con grande disponibilità economiche, i club arabi trovano pochi problemi ad offrire ingaggi faraonici ai calciatori ed ai loro club esosi prezzi per i cartellini. Qualcosa di diverso dagli anni passati, quando Stati Uniti e Cina, sempre grazie ai lauti compensi offerti, divenivano facilmente destinazione dei calciatori a fine carriera.

L’Arabia però vuole alzare il livello del campionato. Vuole farlo subito e anche con calciatori giovani. Esempio lampante la clamorosa offerta per Mbappé, rifiutata dall’attaccante francese.

Al centro di questa “bufera araba” c’è anche il club campione d’Italia, il Napoli, che ha visto l’interesse di club arabi nei confronti del capocannoniere Osimhen ed il centrocampista Piotr Zielinski. Per l’attaccante nigeriano si è concluso tutto con un nulla di fatto, annunciato dal presidente De Laurentiis, per quell'”offerta indecente“, il “duecentino” che il patron azzurro chiedeva per cedere il centravanti nigeriano, che non è arrivata, accostata all’apparente volontà del giocatore di restare in Europa per poter disputare la Champions League. Il discorso era abbastanza differente però il centrocampista polacco.

Con il contratto in scadenza nel 2024 e la politica di abbassamento del monte ingaggi del Napoli, l’offerta dell’Al-Alhi ha dato spiraglio ad altre possibilità.

Inizialmente, infatti, Piotr era deciso a rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Avrebbe anche accettato di spalmare l’ingaggio su più anni. Zielinski ha spesso cambiato idea riguardo al proprio trasferimento in Arabia, che gli avrebbe portato un contratto da 16 milioni l’anno per un triennale e 35 milioni per il club partenopeo.

Ma dopo i tantissimi dubbi degli ultimi giorni Piotr Zielinski ha deciso definitivamente: il polacco ha rifiutato l’offerta dell’Al-Alhi. Il centrocampista sarà quindi a disposizione di mister Rudi Garcia per la prima di campionato contro il Frosinone e disputerà la prossima stagione in maglia azzurra con il tricolore sul petto. Adesso il club di De Laurentiis lavorerà per il rinnovo del contratto di Zielinski, operazione che è comunque slegata dall’eventuale arrivo alle pendici del Vesuvio di Gabri Veiga.

Una dimostrazione di attaccamento alla maglia azzurra, che il centrocampista polacco ha indossato per 8 anni. 47 gol e 44 assist in 329 partite nella sua permanenza in azzurro. Tanti sacrifici sul campo, che hanno trovato il culmine con la vittoria dello scudetto. E iconica resterà la scena di quando al 93′ di Juventus Napoli il gol di Raspadori mette l’ipoteca sulla vittoria del campionato e Zielinski crolla a terra, sfinito, ma colmo di gioia.

Nel calcio moderno, fatto di professionisti che cercano il migliore ingaggio, ci siamo forse dimenticati di atti del genere. “Non esistono più le bandiere”. Una frase fatta, una lamentela. Certo. Ma proprio perché non possiamo cambiare l’andamento che ha preso il calcio, dobbiamo custodire come ultimi barlumi di quella passione che comunemente chiamiamo calcio.

