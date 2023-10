Vocabolario del Napoli Champions : PLEBISCITO

Tutti d’accordo, un Plebiscito.

Il giorno dopo, la cosa è più chiara. Lo è anche in virtù delle parole di “dentro”. Garcia e calciatori sono “uniti” almeno su questo. Fuori da ogni dubbio, né il tecnico né i giocatori sono contenti. Tutti salvano l’unico aspetto positivo: il risultato.

La conferenza stampa del tecnico francese e le esternazioni di Di Lorenzo e Raspadori raccontano di un ostacolo scomodo.

Partita difficile, squadra avversaria tosta e fisica, campo pesante etc. Antichi modi di “nascondere” il pensiero autentico: “in questo modo non riusciamo a sviluppare gioco” traduzione tutta personale.

PLEBISCITO napoletano.

Chi ha occhi per vedere e sta vedendo, è in perfetto accordo. Non è una crisi, è il naturale processo. Il Napoli di Garcia è questo. I singoli fanno tutti una buona prestazione ma il risultato di gruppo è modesto. Kvaratskhelia emerge su tutti, Lobotka fa Lobotka, Zielinski altrettanto, Natan è impeccabile ma il tutto è modesto.

Ci schieriamo nettamente nella sezione “gioco – prestazione”.

I risultati non hanno spazio nelle nostre conversazioni.

I risultati hanno infiniti limiti e necessitano di profonde analisi.

Resta una più che probabile qualificazione Champions, 3 punti da cassaforte ed una partita di “ritorno” più comoda. Restano, però, infiniti dubbi.

Il Milan che stasera incontra il Psg di Mbappe nel weekend ci dirà se Garcia ha oppure no trovato la misura?

Pedagogista dello Sport

