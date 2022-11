Victor è diventato il signor Osimhen

Il massimo della forza creatrice fisica e mentale si registra tra i 18 ed i 30 anni. In Italia, li “adoperiamo” per fare fotocopie ed un praticantato che sa di garzone.

I posti di comando sono stabilmente occupati da anziani egocentrici assetati di poteri.

Lobby e baroni.

Pensiero di Umberto Galimberti che il calcio conosce perfettamente. Nello sport, l’età dice della prestazione. Non sempre di quella comportamentale.

Quel che sta accadendo a Napoli è una dolce consuetudine per chi si occupa di Mental Coaching e pedagogia dello sport.

Il gruppo Napoli è diventato leader di sé stesso. Un intero che sopperisce alla mancanza di un prezioso singolo. A nostro modo di vedere, la capacità più preziosa di un vincitore.

All’interno del tutto, alcuni stanno crescendo nella loro prerogativa di uomini prima che calciatori.

Tra questi il ragazzone nigeriano.

Victor lo chiamano tra i vicoli della città. È Osimhen sui tabellini dei marcatori. Primo nella speciale classifica dei realizzatori ed anche questo non è solo tecnica. Anzi.

Di tutte le caratteristiche di Victor, la tecnica è quella che meno risulta evidente.

Efficace e produttiva sebbene non educatissima.

Conta relativamente. Conta il risultato ed ancor più conta la voglia, il desiderio, la presa di coscienza.

Victor si è assunto la responsabilità.

Un attaccante lo deve fare. Deve assolutamente essere consapevole che dai suoi piedi passa il destino di un risultato.

Victor lo fa e da come pare esultare, ne è profondamente consapevole e felice.

Da questo si riconosce un leader.

Il piacere infinito di assumere il peso affascinante della responsabilità.

Son bravi tutti a far i gregari.

Leader molto meno.

