Troppo Napoli per la Salernitana, pioggia a dirotto sull’Arechi

Troppo Napoli per la Salernitana, troppo per questa Salernitana…

Nicola ci mette tanta buona volontà ma il divario è cosa fin troppo evidente.

I Granata scossi da una settimana tumultuosa, un terremoto in piena regola. Nicola esonerato, allontanato poi richiamato. Un messaggio confuso e divergente. Schiaffeggiata da un violento dissesto interno ed oggi, per certi versi, tenuta a lezione dal Napoli.

Bergamo ha rotto qualcosa di veramente profondo. Dovrà ricompattarsi l’ambiente per salvarsi. Sono sonori e cupi i fischi del fine gara. Siamo dispiaciuti. Non ha colpe la squadra di Nicola. Ha tenuto il campo e retto la spinta partenopea per 46 minuti.

Ora il Napoli. La banda Spalletti. Il Napoli 5.0.

Gol di Di Lorenzo e la partita praticamente finisce, il dopo è accademia.

Divario evidente dispiace doverlo dire tanto nettamente, il Napoli non ha bisogno di affondare. Amministra ed è pericoloso anche a marce ridotte. Segna Osimhen e poi è poco più di un ritmato contenere.

I cambi, il ritmo sotto la pioggia ed un palo rocambolesco che potrebbe riaprire la gara. Poco altro.

Anzi qualcosa c’è.

Elmas è il sostituto naturale di Kvsratskhelia e Raspadori è un mistero.

Nemmeno un minuto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati