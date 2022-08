SSC Napoli 5.0: Serve tempo

Napoli 5.0

L’argomento è il solito e diventa ogni giorno più spinoso.

Lo diverrà sempre più.

Giornata dopo giornata.

Siete avvisati.

Tifoso avvisato mezzo informato.

Squadra nuova e rifondata o super team da scudetto?

A Napoli non esiste la mezza misura e l’equilibrio.

È una cosa buona?

Dipende Amici, dipende.

Dipende da quale pulpito si alza la predica, chi è a predicare e se l’orecchio di chi ascolta è educato al Sentire.

Troppa filosofia, andiamo sul pratico.

In una delle ultime conferenze stampa congiunte De Laurentiis – Spalletti, come in un teatrino, il presidente parlava di scudetto e l’allenatore si apriva in una smorfia ironica.

Come a dire “Aurelio vacci piano poi attaccano me“.

Andiamoci piano signori.

Lo ripeto per la millesima volta. Non lo dico per tenere bassi i toni, adottare la politica del corretto e sensato o fare del facile volo radente.

Assolutamente no.

Scrivo in tal senso perché una Azienda che innesta operai specializzati nuovi, necessita di un tempo che in sociologia aziendale si definisce di “acquisizione”.

I nuovi devono essere acquisiti dal vecchio ed il vecchio lo farà col nuovo.

Serve un tempo fisiologico. Un tempo che poco alla volta, giornata dopo giornata dirà a che punto è il Napoli 5.0 di De Laurentiis.

La nuova azienda Napoli, il suo nuovo corso produttivo non si discosta moltissimo da una azienda che produce carburante ecologico.

Il meccanismo delle turbine è il medesimo. Gli operai frequentano gli stessi stabilimenti, gli spogliatoi sono gli stessi ma gli equilibri di produzione sono cambiati.

In alcuni casi alterati.

Può essere una cosa ottima, perfetta ma occorre tempo.

Un tempo fisiologico in cui la nuova auto si assesta sul mercato ne misura i competitors e vince, pareggia o perde lo scontro in curva e sui rettilinei.

Diamo tempo al Napoli 5.0 di far vedere cosa è.

