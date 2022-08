Spalletti, zero alibi, tocca a te.

Per parlare dell’anno che verrà, per Luciano da Certaldo, non scomoderemmo le note di Lucio Dalla ma proveremo a far una ipotesi. Una analisi che tenga in considerazione la giovane età della squadra che va creandosi e la modalità comportamentale di Luciano. I caratteri diversi diremmo più semplicemente.

È un gioco, sia chiaro.

Un azzardo come una lotteria.

Mister ci perdoni, azzardiamo una valutazione e su questa giochiamo a far ipotesi.

Spalletti è l’uomo giusto per la guida di una ricostruzione oppure è più indicato a gestire un gruppo già fatto con dei senatori ed uno spogliatoio solido? In casi di ricostruzione è più opportuno affidarsi ad allenatori di ultima generazione?

Se si va in giro per l’Europa, a parte rare eccezioni, non troverete allenatori che superano 50 anni.

A che giornata sentiremo dire “era meglio De Zerbi”?

Luciano ne ha 63 ed appartiene ad una scuola datata.

Ma questo può voler dire anche nulla.

Non è certo il numero che fa la maturità.

Si può essere immaturi anche a 70.

La storia personale parla da “prima donna”.

Lo abbiamo visto a Milano e Roma ed anche in Russia sponda Zenit.

Ha carattere forte Luciano.

È un capo il mister.

Uno che difficilmente chiacchiera piuttosto stabilisce.

Con i giovani, a Napoli, cosa meglio funziona?

Qual è il comportamento più funzionale con l’ambiente Napoli?

Abbiamo una certezza, Spalletti ora nelle mani una occasione unica.

Ha le mani libere.

Può incidere.

La sua esperienza, il cv, l’età gli danno la possibilità di entrare come lama calda nel burro.

Per alcuni calciatori è la chance della vita.

Affermarsi.

Diventare adulti.

Si è probabilmente creata la condizione perfetta per fare la stagione perfetta.

A naso é possibile sentire quel profumo di sinergia comune.

A differenza di Sarri che aveva gli uomini, Spalletti avrà i ragazzi.

Sapranno questi ragazzi diventare uomini?

Il Maestro ora può davvero incidere.

Ho detto maestro e non insegnante e non è un caso.

Qui non c’è da insegnare ma da far emergere talenti.

Opera da educatori.

Persone adulte.

Caro Mister, caro Luciano è il tuo momento di non ritorno.

Anche tu sai che ora puoi scrivere una pagina importante per la tua carriera.

Vincere insomma.

Vincere con se stessi in prima istanza, poi contro le rivali.

Napoli 5.0 offre una enorme possibilità.

Offre a tanti la possibilità di diventare.

Non basterà la volontà, il desiderio nossignore.

Servirà lo sviluppo personale di ognuno e di tutti.

La squadra si costituisce di uomini a servizio del tutto.

Saprà Spalletti guidare il rimorchio Napoli?

Mister, zero alibi, tocca a te.

