Spalletti vince due volte

“Chi vince festeggia, chi perde spiega“, dice Julio Velasco. Spalletti vince, festeggia e non si perde il privilegio di spiegare, troppo ghiotta l’occasione di mettere alcuni tasselli in ordine e godere di sé stesso in casa Special One.

Lo fa con misura, forse eccessiva. “Ridimensiona” abilmente il tutto, tiene la barra dritta, l’attenzione alta e rimanda ogni tipo di festa.

“Stasera si torna in treno con il nostro panino”.

Metafora o verità, il Napoli 5.0 è invitato a tener quieti i bollori.

Lo stesso tecnico lo chiede, anzi lo esige.

In alcuni passaggi ricorda Troisi.

“Festeggiate ma non vi dimenticate di chiudere acqua e gas”, Massimo sfotte Mina’.

È un po’ così Luciano Spalletti. Gioca con la sala stampa e fa ironia mixandola con la confidenza.

Invita e riflette. Conosce quelle poltrone e le facce di casa e quelle ospiti.

È nel pieno del personaggio e del ruolo.

Vince Luciano e lo fa bene.

Lo rimarca con signorilità che è poi vincere due volte.

Vince e non ha bisogno di umiliare, non affonda il colpo, non ne ha bisogno.

Concede l’onore delle armi e si avvia verso casa.

Bravo Luciano!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati