Spalletti, profilo da educatore

Disponibilità e Personalità.

Spalletti ripete e ribadisce i due vocaboli ad ogni occasione. Ribadisce e ricalca. Quando come accaduto in conferenza, glielo fanno notare, Luciano si schernisce. Abbozza un sorriso minimo e chiarisce come solo i calciatori possono fare il destino di una società. “Loro vanno in campo. Loro decidono cosa fare”. “Senza la loro disponibilità, senza il loro impegno non si fa nulla”.

Conosce il calcio, i calciatori ed il sottile filo che lega l’interesse del singolo e quello del collettivo. Da buon leader, Spalletti, dispensa elogi al tutto e quasi mai al singolo.

Conosce perfettamente i valori dei suoi uomini. Conosce perfettamente che la qualità di Osimhen, Kvsratskhelia e Lobotka non sono sostituibili alla pari ma sa’ anche che la disponibilità e la personalità di Simeone, Raspadori, Demme ed altri “personaggi minori”, può essere cosa valida e preziosa.

Dove non arriva il talento e la dote naturale può arrivare il desiderio e la volontà.

Il gruppo sempre davanti al singolo. L’interesse generale sempre preferito a quello dell’unità.

Spalletti in questo è un perfetto e dolce esempio di Socialismo.

Si procede insieme per far in modo che tutti possano godere del successo. Tutti, ingranaggi di un carrozzone.

Disponibilità e Personalità appunto.

Caratteristiche di un Educatore.

Nessuno deve rimanere indietro. Nessuno deve essere abbandonato al proprio destino. Tutti importanti, nessuno indispensabile.

È il mantra di Spalletti e di ogni buon Educatore.

Tutti parte di un meccanismo unico.

Spalletti ha imparato dalle api.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati