Spalletti: l’uomo in più nello spogliatoio

Il tema spogliatoio è un qualcosa di profondo e delicato. È un grave errore pensare che un allenatore abbia “per forza di cose ” la capacità di aggregare.

Un conto è allenare una squadra altro è renderlo squadra con la S maiuscola.

Il collettivo è un qualcosa di molto generico. Far di un gruppo un qualcosa che si fonda in un sol pilastro è arte di pochi.

Di questo tema Julio Velasco, il filosofo in tuta, è stato ed ancora è maestro. Nel calcio nessuno, in questo, supera il Loco Bielsa. Questione di filosofia e visione del mondo.

Chi può e vuole può approfondire.

Bielsa e Velasco.

2 Argentini.

La fortuna non esiste.

Il tema del giorno che lo stesso Spalletti sottolinea ad ogni intervista, a Napoli, ha un valore particolare.

Non può considerarsi Napoli come Milano in una “politica” di comunità e collettivo.

È inevitabile considerare che Napoli, nella sua caratteristica sociale, leghi la sua Identità alla idea di gruppo.

Riempire lo stadio Maradona prevede non solo una particolare “fede” ma anche una speciale forma di partecipazione.

“La libertà è partecipazione” dice Gaber.

Il Napoletano ha bisogno di Partecipare.

L’uomo in più di Sorrentino se volessimo dar il titolo di un film.

Spalletti in questo sta operando perfettamente. Ha doti da Leader ed Aggregatore.

I suoi “modi” da sergente di ferro li ha saputi mitigare con il garbo della filosofia.

Napoli è città di mare.

Città di incontri.

Se davvero si vuol tentare il “miracolo”, sarà proprio lo spogliatoio a far la differenza.

Finita l’adolescenza.

Spogliatoio di uomini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati