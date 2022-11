Spalletti, il bisbetico in-domato

Spalletti è una donna che non si lascia offrire la cena. Rifiuta la galanteria maschile e la confonde per prevaricazione.

Luciano è una donna in carriera che non si lascia amare.

Respinge i complimenti, le modeste avances e si ritira violentemente.

Una donna che porta con sé il trauma di un vecchio abbandono.

Se un dolore ti resta dentro e ti accompagna allora ha vinto.

Stucchevole, onestamente stucchevole.

Anche il più attento e convinto femminista si stanca di un atteggiamento ostico e puntuto.

Perché, anche ieri, ad una modesta riflessione sull’assenza di Kvaratskhelia, reagire mostrando denti e muscoli?

Perché irritarsi?

Soprattutto perché continuare a battibeccare con la sala stampa, usando un generico e mediocre “voi”?

Lo ha compreso Luciano che i giornalisti giocano con la maglia Noi?

Ha capito Luciano che in questa città nulla è di nessuno e tutto è di tutti?

Ha compreso che il suo datore di lavoro è la città di Napoli?

De Laurentiis non lo sa, credevamo Luciano lo avesse inteso.

Siamo sinceramente dispiaciuti. Sinceramente amareggiati e contrariati.

Spalletti non è Celentano, qualcuno in società dovrebbe con garbo ed intelligenza ricordaglielo.

I risultati silenziano tante cose come gli stipendi on famiglia ma il malessere scava silenzioso.

I cavalli selvaggi non si educano mai del tutto.

Ci si può convivere ma non gli si può chiedere di essere docili.

Vero, verissimo ma ed ancora ma.

Il calcio a Napoli è cosa comune. È sentimento e non può vivere di puntualizzazioni e distanze.

I nostri appelli sono stati puntualmente disattesi, ne inviamo uno nuovo.

Questo. Affettuoso e rispettoso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati